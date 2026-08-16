Un buque petrolero atraca en la terminal de crudo del puerto de Qingdao, en la provincia oriental china de Shandong, el 19 de marzo de 2026. (Foto de CN-STR / AFP).
Un buque petrolero atraca en la terminal de crudo del puerto de Qingdao, en la provincia oriental china de Shandong, el 19 de marzo de 2026. (Foto de CN-STR / AFP).
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Un portacontenedores chino partió a Europa por el Ártico, como parte de un nuevo servicio semanal por una ruta que acorta el tiempo de embarque a la mitad

Sin embargo, la ruta despertó preocupación de ambientalistas por la posibilidad de que acelere el derretimiento del hielo polar.

El buque “Dubai Tower” salió la noche del sábado del puerto de Ningbo rumbo al norte, donde pasará por el estrecho de Bering y luego girará al oeste por las aguas heladas de la costa norte de Rusia.

Ruta evita zona de conflicto

Se espera que llegue el 7 de septiembre a Felixstowe, en Reino Unido, seguido de escalas en Hamburgo y Gdynia (Polonia), según un calendario publicado por la empresa Sea Legend, propietaria del navío.

La Ruta Marítima del Norte (RMN), entre China y Europa, es significativamente más rápida que por el Canal de Suez y permite evitar el mar Rojo,

Pero la ruta solo es utilizable durante la época del año en que el hielo se derrite lo suficiente para permitir el tránsito sin rompehielos.

El destructor de misiles guiados USS Jason Dunham (izq.) realiza ejercicios en el Mar Rojo. (AFP).
El destructor de misiles guiados USS Jason Dunham (izq.) realiza ejercicios en el Mar Rojo. (AFP).

La navegación global se ha visto afectada por la guerra en Oriente Medio, desatada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

Temen se afecte hielo ártico

Otras empresas navieras han transitado antes por el Ártico. La danesa Maersk fue la primera en hacerlo en 2018.

Sin embargo grupos ambientalistas advirtieron que afectado por el calentamiento global.

Varias grandes empresas, como la francesa CMA CGM, la suiza MSC y la alemana Hapag-Lloyd se han comprometido a evitar las rutas de tránsito marítimo por el Ártico.

Las temperaturas fueron de 1 a 2 grados Celsius superiores a la media en el Ártico y los mares circundantes, lo que probablemente ralentizó el ritmo de crecimiento del hielo.
Las temperaturas fueron de 1 a 2 grados Celsius superiores a la media en el Ártico y los mares circundantes, lo que probablemente ralentizó el ritmo de crecimiento del hielo.

Pero analistas indican que el Ártico podría servir como una ruta comercial importante en el futuro, sobre todo para China, que ha presentado planes para utilizar esa región.

Elaborado con información de la agencia AFP

TE PUEDE INTERESAR

Arándanos peruanos ganan terreno en China: Camposol lidera envíos
China lanza campaña global de recaudación de impuestos atrasados, ¿qué significa?
¿Japón nuclear? El debate que resurge entre el miedo a China y la duda sobre EE. UU.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.