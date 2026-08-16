Un portacontenedores chino partió a Europa por el Ártico, como parte de un nuevo servicio semanal por una ruta que acorta el tiempo de embarque a la mitad y permite evitar el paso por Oriente Medio.

Sin embargo, la ruta despertó preocupación de ambientalistas por la posibilidad de que acelere el derretimiento del hielo polar.

El buque “Dubai Tower” salió la noche del sábado del puerto de Ningbo rumbo al norte, donde pasará por el estrecho de Bering y luego girará al oeste por las aguas heladas de la costa norte de Rusia.

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Ruta evita zona de conflicto

Se espera que llegue el 7 de septiembre a Felixstowe, en Reino Unido, seguido de escalas en Hamburgo y Gdynia (Polonia), según un calendario publicado por la empresa Sea Legend, propietaria del navío.

La Ruta Marítima del Norte (RMN), entre China y Europa, es significativamente más rápida que por el Canal de Suez y permite evitar el mar Rojo, donde los buques de carga han sido atacados por los rebeldes hutíes proiraníes de Yemen.

Pero la ruta solo es utilizable durante la época del año en que el hielo se derrite lo suficiente para permitir el tránsito sin rompehielos.

El destructor de misiles guiados USS Jason Dunham (izq.) realiza ejercicios en el Mar Rojo. (AFP).

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La navegación global se ha visto afectada por la guerra en Oriente Medio, desatada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

Temen se afecte hielo ártico

Otras empresas navieras han transitado antes por el Ártico. La danesa Maersk fue la primera en hacerlo en 2018.

Sin embargo grupos ambientalistas advirtieron que un aumento en el número de barcos que transitan por la RMN podría acelerar la pérdida del hielo Ártico, afectado por el calentamiento global.

Varias grandes empresas, como la francesa CMA CGM, la suiza MSC y la alemana Hapag-Lloyd se han comprometido a evitar las rutas de tránsito marítimo por el Ártico.

Las temperaturas fueron de 1 a 2 grados Celsius superiores a la media en el Ártico y los mares circundantes, lo que probablemente ralentizó el ritmo de crecimiento del hielo.

Pero analistas indican que el Ártico podría servir como una ruta comercial importante en el futuro, sobre todo para China, que ha presentado planes para utilizar esa región.

Elaborado con información de la agencia AFP