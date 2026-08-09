No poseer, no producir y no acoger armas nucleares. Este mantra fue indiscutible durante décadas en Japón. Pero justo cuando el país conmemora los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en 1945, sus dirigentes empiezan a romper el tabú.

La Constitución japonesa renuncia a disponer de una fuerza militar ofensiva y los sucesivos gobiernos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial respetaron este triple compromiso sobre el armamento nuclear.

Pero esa postura empieza a cuestionarse ante el progreso militar de países vecinos como China y las crecientes dudas sobre la fiabilidad de Estados Unidos como garante de la seguridad de Japón.

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¿Cambio en la política nuclear del país?

El jueves pasado, durante las conmemoraciones del bombardeo contra Hiroshima, la primera ministra Sanae Takaichi rechazó aclarar si prevé cambiar la política nuclear del país.

Su ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, pidió hace poco “una discusión sin tabúes”. Y un alto cargo de su administración defendió en un encuentro cerrado con medios locales que Japón debería tener armas nucleares.

“No puedo evitar pensar que quizá realmente quiera cambiar” el compromiso de Japón con la política antinuclear, declaró a la AFP Satoshi Tanaka, de 82 años, un activista que sobrevivió al ataque de Hiroshima de 1945.

El país conmemoró el jueves el 81 aniversario del bombardeo de Hiroshima y el domingo hizo lo propio para el de Nagasaki.

Esos ataques estadounidenses de agosto de 1945 causaron más de 210,000 muertos, incluidos muchos que fallecieron posteriormente por la exposición a la radiación.

Sigue siendo la única ocasión en la que se utilizaron armas atómicas en una guerra y fue uno de los últimos desarrollos de la Segunda Guerra Mundial.

Nuevo militarismo

El gobierno de Takaichi, en el poder desde octubre, está actualizando la estrategia de defensa nacional ante la creciente ambición militar de China.

La primera ministra ya levantó la prohibición autoimpuesta por Japón sobre la exportación de armas y aumentó el gasto en defensa, al tiempo que impulsa una reforma de la Constitución.

Estas políticas provocan críticas de China, que acusa a Japón de practicar un “nuevo militarismo”.

También inquietan a los supervivientes de los bombardeos de 1945, que durante décadas contribuyeron a moldear la cultura política pacifista de Japón.

Tanaka expresó su frustración ante los actuales dirigentes, que centran su atención en la capacidad militar a expensas de la diplomacia.

“Se habla de seguridad nacional. ¿Qué hay de construir la paz mediante la diplomacia?”, se pregunta.

Ganadores del Premio Nobel de la Paz en 2024 por sus esfuerzos, los miembros de la asociación nacional de supervivientes debaten si continuar con su labor a medida que envejecen.

En marzo, Japón reconocía a poco más de 91,000 supervivientes de los ataques de Hiroshima y Nagasaki, frente a más de 164,000 hace una década. Su edad media es de 86.7 años.

Ni poseer ni producir

La atención se centra en el futuro de los principios no nucleares, que se remontan a 1967. Los partidarios de Takaichi sostienen que debe modificarse la cláusula final para permitir que Estados Unidos introduzca armas nucleares en Japón como estrategia de disuasión.

Hirofumi Yoshimura, líder del Partido de la Innovación de Japón, socio de coalición del gobierno, afirmó que el principio merecía ser debatido en el marco de su alianza de seguridad con Estados Unidos.

“Debemos trabajar para construir un mundo sin armas nucleares” , declaró a los periodistas con motivo del aniversario del bombardeo de Hiroshima. “Creo que deberíamos seguir respetando el principio de ‘ni poseer ni producir’ armas nucleares” , subrayó. “En cuanto a ‘no permitir que sean introducidas’, creo que sí hay cierto margen para debatir” , agregó.

Los críticos sostienen que el enfoque belicista del gobierno en materia de defensa aumenta los riesgos para Japón.

Tras asistir el jueves a la ceremonia anual en Hiroshima, Takaichi participó en un encuentro televisado con supervivientes. Presionada sobre el tema, evitó aclarar sus intenciones.

“Actualmente, nuestra nación respeta los ‘tres principios no nucleares’”, se limitó a responder.

Para el superviviente Tanaka, “eso solo explica la situación actual. No dice nada sobre el futuro”. “Eso solo me inquieta aún más. Estoy preocupado”, reconoció.

Con información de AFP.