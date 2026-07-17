El Parlamento de Japón promulgó el viernes una histórica actualización de la Ley de la Casa Imperial, del siglo XIX, al insistir en que sólo los hombres de linaje paterno pueden convertirse en emperador, lo que despertó el temor de que la medida pueda condenar a la ya menguante familia imperial.

Las modificaciones incluyen la adopción de parientes varones lejanos para engendrar futuros herederos y la posibilidad de que las princesas conserven su estatus real después de casarse con plebeyos.

Observadores de la realeza y expertos temen que las nuevas medidas puedan condenar a la institución hereditaria de 1,500 años al insistir en que sólo los hombres pueden ser emperadores.

La hija del emperador Naruhito, de 24 años, goza de una enorme popularidad y muchos japoneses quieren que sea su sucesora, pero la princesa Aiko no puede optar al puesto por ser mujer. La regla de sucesión exclusivamente masculina de Japón implica que el trono debe pasar al hermano menor del emperador y luego a su sobrino, el príncipe Hisahito , de 19 años. El siguiente en la línea después de él es el tío del emperador, de 90 años.

Esta fotografía tomada y publicada el 3 de marzo de 2025 por la Agencia de la Casa Imperial de Japón muestra al príncipe Hisahito de Japón asistiendo a su primera conferencia de prensa en el Palacio Imperial de Tokio. (Foto: AFP/Agencia de la Casa Imperial de Japón)

En una familia imperial que otorga gran importancia a los bebés varones de sangre real, Hisahito es el primero que cumple esas características en cuatro décadas. Sólo cinco de los 16 adultos de la familia imperial —no hay niños— son hombres.

Esto importa ya que la primera ministra Sanae Takaichi y otros conservadores insisten en que la línea de sucesión masculina es “la única fuente de la autoridad y legitimidad del emperador”, lo que servirá de base para las próximas medidas.

“Estoy profundamente conmovida”, dijo Takaichi a los reporteros tras la promulgación.

Aunque la madre de un emperador puede ser plebeya —como ocurre con el actual— sólo los niños nacidos de hombres con sangre real pueden heredar el trono, según la Ley de la Casa Imperial.

La primera ministra Sanae Takaichi mantiene posiciones alineadas con los valores tradicionales japoneses.

La revisión de esa anticuada ley pretende consolidar el principio de ese linaje crucial al permitir la adopción de parientes varones reales lejanos para que sean los padres de futuros herederos, dejando de lado a la hija del emperador. También permitirá que las princesas conserven su estatus real y cumplan funciones si se casan con un plebeyo.

“Es una declaración para impedir que haya mujeres monarcas... y para defender el linaje masculino a toda costa”, manifestó Hideya Kawanishi , experto en monarquía de la Universidad de Nagoya. ”No pueden decir que es chovinismo masculino, así que lo llaman tradición”.

El jefe de la Agencia de la Casa Imperial, Buichiro Kuroda , dijo en un comunicado que su agencia “hará todo lo que pueda de manera apropiada para apoyar una actividad fluida de los miembros de la Familia Imperial en línea con (las revisiones), teniendo plenamente en cuenta sus sentimientos”.

Takaichi apoya sucesión exclusivamente masculina

Ha habido ocho monarcas mujeres. La última fue la emperatriz Gosakuramachi, que reinó de 1762 a 1770.

La sucesión masculina por línea paterna se estipuló por primera vez en la Ley de la Casa Imperial de 1890, cuando Japón promovía sistemas patriarcales. Esa ley se trasladó en gran medida a la versión actual de 1947.

Las actualizaciones del viernes han provocado protestas de japoneses que consideran que los esfuerzos del gobierno buscan eliminar a la princesa Aiko de la posibilidad de reinar y justificar la discriminación contra las mujeres y un sistema patriarcal.

En octubre de 2025, Donald Trump visitó al emperador Naruhito. (Foto: AFP)

“Es muy irónico que la propia primera ministra sea la principal defensora de la obsesión con la sucesión masculina”, escribió recientemente Chizuko Ueno , una destacada académica feminista, en referencia a Takaichi.

Ueno subrayó que las nuevas medidas “tratan a los miembros varones de la realeza como sementales y someten a las mujeres de la realeza a presión como ‘máquinas de procrear’ para producir descendencia masculina”.

Tras el nacimiento de Aiko, su madre, la emperatriz Masako, una exdiplomática plebeya formada en Harvard, desarrolló una afección mental inducida por el estrés, aparentemente por las críticas por no producir un heredero varón.

La familia imperial se reduce

Debido a las reglas de sucesión exclusivamente masculina y a la pérdida del estatus de las princesas que se casan con plebeyos, la monarquía después de Hisahito es “extremadamente inestable”, dijo recientemente a Kyodo News el exjefe de la Agencia de la Casa Imperial, Shingo Haketa .

Los historiadores señalan que el sistema actual es inviable, ya que Japón, en general, enfrenta una población que envejece rápidamente y disminuye. Sólo funcionó en el pasado porque las concubinas produjeron a la mitad de los emperadores hasta hace unos 100 años, cuando la práctica terminó bajo el bisabuelo de Naruhito, el emperador Taisho.

El emperador Naruhito y la emperatriz Masako salen del palacio de Akasaka para el banquete de la corte en el Palacio Imperial de Tokio. (AFP).

Una propuesta del gobierno en 2005 para permitir monarcas mujeres fue descartada tras el nacimiento de Hisahito.

Los dos herederos varones de Naruhito son su hermano, el príncipe heredero Akishino, de 60 años, que es apenas seis años menor que el emperador y, según se informa, ha dicho que será demasiado mayor para servir, y Hisahito, el hijo de Akishino, de 19 años. El tercero en la línea es el tío de Naruhito, el príncipe Hitachi, que tiene 90 años.

Parientes lejanos

La más controvertida de las dos medidas permite que descendientes varones solteros, de 15 años o más, de parientes imperiales lejanos —pero sólo de linaje paterno— sean adoptados en la familia real.

Cincuenta y un miembros de 11 familias de ramas renunciaron a su estatus real en 1947, principalmente para aliviar la carga financiera de posguerra sobre la monarquía, explicó el funcionario de la Agencia de la Casa Imperial Yoshimi Ogata en una reciente sesión parlamentaria.

Esas personas están al menos a 36 generaciones de distancia de Naruhito porque se separaron de un ancestro común por línea masculina hace 600 años, añadió Ogata.

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Hay críticas a lo que algunos consideran los extraordinarios esfuerzos del gobierno para asegurarse de que los miembros varones de la realeza estén produciendo emperadores varones.

“¿Quién quiere que el hijo de un adoptado que nadie conoce sea emperador en lugar de Aiko?”, preguntó Yoshinori Kobayashi , un caricaturista que hace campaña por la sucesión de Aiko.

También puede ser poco realista pedir a exmiembros de la realeza que vuelvan a entrar en una familia muy estricta conocida como “un enclave sin derechos humanos”. Los miembros de la realeza no pueden elegir sus trabajos ni sus hogares, y deben seguir otras restricciones severas.

“Me pregunto si alguien levantará la mano”, dijo a la televisión TBS Asahiro Kuni, de 81 años, cuya familia renunció a su estatus real cuando él tenía tres años. “Imagino que muchas personas, a los 15 años, tienen alguna idea sobre su futuro. Es cruel decirles... que cambien el rumbo de su vida”.

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Kuni, que trabajó como ingeniero en una importante empresa japonesa, declaró que le dirá a su familia que rechace la petición si el palacio se lo pide.

“Se te pide que sacrifiques tu vida por la felicidad del pueblo. No puedo decirle a mi familia que elija una vida tan difícil”, afirmó.

Expresó su apoyo a las monarcas mujeres en entrevistas con otros medios japoneses.

Las princesas que se casan con plebeyos pueden conservar el estatus real

Aiko, conocida por su sonrisa cautivadora, entusiasmo y conversación ingeniosa, es una de las favoritas de la población.

Cinco princesas solteras, incluidas Aiko y su popular prima Kako, de 31 años, podrían verse afectadas por la otra actualización principal de la Ley de la Casa Imperial, que les permite conservar su estatus real y seguir cumpliendo funciones oficiales si se casan con plebeyos, aunque su cónyuge y sus hijos no serán aceptados como miembros de la realeza.

En 2021, la princesa Mako de Japón contrajo matrimonio con el plebeyo Kei Komuro y abandona la familia imperial nipona, perdiendo su estatus. (Foto: AFP)

La prima mayor de Aiko, Mako, renunció a su estatus real y se mudó a Nueva York tras casarse con su novio de la universidad, un plebeyo que ahora es abogado. El traslado fue visto en gran medida como su intento de huir de la vida imperial restringida.

Ueno califica el sistema de inhumano e insta a las princesas a seguir el ejemplo de Mako y marcharse cuando puedan.

Hisahito, los posibles adoptados y sus futuras esposas enfrentarán una enorme presión para producir descendencia masculina, dijo Kawanishi.

Muchos japoneses quieren que Aiko sea emperatriz

“El emperador es una figura simbólica, y no veo por qué las mujeres no pueden desempeñar el papel”, comentó Junichiro Tsujimaru , de 78 años, fundador de una cadena de sushi.

Yoshio Iwase , de 78 años, considera que Aiko, como hija del emperador, es la sucesora legítima.

“Creo que está bien porque antes ya ha habido emperadoras”, dijo.

Hay preocupación de que el impulso del gobierno altere el legado del exemperador Akihito, que incluyó enmendarse con las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, librada en nombre de su padre.

Akihito, que abdicó en 2019, también trató de acercar al pueblo una monarquía considerada distante, un ejemplo seguido por su hijo Naruhito y su familia.

El exemperador Akihito de Japón apoya la sucesión de Aiko. (Foto: EFE)

Según se informa, Akihito apoya la sucesión de Aiko. Evitó responder directamente a una pregunta sobre la propuesta del gobierno de 2005, pero dijo que las mujeres de la realeza desempeñaban un papel importante en la monarquía y que su función era trabajar por la felicidad del pueblo, un comentario interpretado como su apoyo a las monarcas mujeres.

Naruhito también apuntó en junio que esperaba que las discusiones sobre las medidas llegaran a una conclusión que “obtenga la comprensión del pueblo”, un comentario que, según observadores del palacio, fue su matizado desagrado.

Japón también promulgó el viernes una polémica nueva ley que prohíbe la profanación de su bandera nacional, una agenda clave de la derecha impulsada por Takaichi. Los opositores lo ven como un intento de intimidar a la población y silenciar las críticas contra su gobierno.

Elaborado con información de AP y AFP