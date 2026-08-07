Kia mantiene una estrategia enfocada en fortalecer su participación en el mercado automotor peruano. Foto: Kia
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Karen Guardia Quispe
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El buen desempeño que mostró el mercado automotor durante el primer semestre ha llevado a las marcas a elevar sus proyecciones para este año. En ese contexto, Kia Perú, con más de dos décadas de operaciones en el país, confía en mantener una trayectoria de crecimiento apoyada en su estrategia comercial y en la recuperación del abastecimiento de algunos de sus modelos más demandados. ¿Qué estrategia se ha trazado para los próximos meses?

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