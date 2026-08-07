Bruno Zagal Crippa, gerente Comercial y Marketing de Kia Perú, destacó que la compañía registró un crecimiento de 42% en el primer semestre, ligeramente por encima del avance de 41% que mostró el mercado . “Somos la que más ha crecido dentro del top tres de marcas tradicionales del mercado automotriz y eso responde a la estrategia que hemos venido implementando”, señaló a Gestión.

El ejecutivo explicó que parte de este desempeño responde a la amplitud de su portafolio, que le permite atender distintos perfiles de consumidores.

En ese sentido, indicó que la estrategia de la compañía apunta a fortalecer su presencia en las categorías donde participa, con especial énfasis en los SUV, sin dejar de lado otros segmentos tradicionales como los sedanes y hatchback. Respecto al desempeño de su portafolio, Zagal contó que el único modelo que retrocedió frente al año anterior fue la Sportage .

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“La Sportage fue la única SUV de nuestra gama que cayó frente al año pasado, pero fue exclusivamente por un problema de stock con el fabricante. Esa situación ya quedó atrás y, desde hace un par de meses, hemos normalizado el abastecimiento. Esperamos que durante el segundo semestre las ventas de este modelo se disparen y contribuyan a impulsar el crecimiento de todo nuestro portafolio”, afirmó.

Tras superar los problemas de abastecimiento, Kia prevé acelerar las ventas de la Sportage durante el segundo semestre y convertirla nuevamente en uno de los principales impulsores de su crecimiento. Foto: Kia

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Para el cierre del año, Kia mantiene una perspectiva optimista sobre el desempeño del mercado automotor peruano, aunque considera que el principal desafío será sostener el ritmo de crecimiento registrado durante el primer semestre.

“El año será bueno para el mercado automotor peruano. El primer semestre ha sido espectacular, con meses que marcaron récords históricos, y aun cuando el segundo semestre sea menos dinámico, igual estaríamos hablando de un año extraordinario”, agregó.

En ese escenario, la marca surcoreana apunta a seguir ganando participación en el mercado. En detalle, el ejecutivo indicó que la meta es alcanzar un market share de 10%, luego de haber fluctuado entre 9.2% y 9.4% en los últimos meses , apoyada en la normalización del abastecimiento de la Sportage y el desempeño del resto de su portafolio. “Es una meta retadora porque significaría que uno de cada diez vehículos vendidos en el país sea un Kia, en un mercado con una competencia cada vez mayor”, subrayó.

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Asimismo, la compañía prevé cerrar el año con un crecimiento de entre 42% y 45%, por encima del desempeño esperado para el mercado automotor. En términos de volumen, Zagal reveló que la firma apunta a superar las 24,000 unidades vendidas, muy por encima de las aproximadamente 17,500 comercializadas el año pasado .

“Es una cifra bastante fuerte y que no teníamos prevista al inicio del año. El crecimiento del mercado ha superado todas las expectativas y eso nos obliga a renegociar constantemente con la casa matriz para asegurar el abastecimiento de vehículos. Si no contamos con suficiente stock, es un cliente que se queda sin su Kia”, relató.

En esa línea, sostuvo que la prioridad será mantener una coordinación permanente con el fabricante para garantizar el suministro de unidades y responder a una demanda que continúa por encima de las proyecciones iniciales.

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Bruno Zagal Crippa, gerente Comercial y Marketing de Kia Perú, señaló que la marca apunta a superar las 24,000 unidades vendidas este año y alcanzar una participación de mercado del 10%. Foto: Kia

¿Qué lanzamientos se espera para el segundo semestre?

Uno de los ejes previstos por Kia para la segunda mitad del año será la consolidación de la Tasman, la primera pick-up desarrollada por la marca, con la que busca ingresar de manera progresiva al mercado peruano. El lanzamiento de este modelo, que aconteció el año pasado, representó un hito para la compañía, ya que le permite competir en una categoría donde históricamente no tenía presencia.

“Tasman nos abre la puerta a un segmento muy importante en el Perú, vinculado a actividades como minería, agricultura y ganadería. Es una categoría en la que no participábamos y que ahora viene a complementar un portafolio de 17 modelos”, arguyó. No obstante, reconoció que el posicionamiento de la nueva pick-up será un proceso gradual debido a que se trata de un mercado dominado por marcas con décadas de trayectoria.

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“Es un segmento con jugadores que llevan muchos años construyendo reputación y donde el cliente busca vehículos probados para el trabajo. Sin embargo, Kia ya tiene una imagen de confiabilidad ganada y hoy el consumidor no se pregunta si la pick-up será buena, sino qué tan buena será”, manifestó.

En ese sentido, aseveró que la estrategia global de la marca contempla un ingreso escalonado. Primero se buscará consolidar la Tasman en el segmento lifestyle, dirigido a usuarios que emplean la camioneta para actividades recreativas y familiares, para luego avanzar hacia los sectores productivos. En ese sentido, el vocero precisó que el objetivo es que la Tasman logre ubicarse entre las cinco pick-ups más importantes del mercado peruano hacia 2028, aunque aclaró que la estrategia podrá ajustarse de acuerdo con la evolución del mercado .

“Actualmente tres marcas concentran cerca del 60% del mercado de pick-ups, por lo que sabemos que el camino no será sencillo. Lo más importante ahora es que la gente empiece a ver la Tasman circulando en las calles, porque ese es el mejor marketing que puede tener un vehículo”, aclaró.

En paralelo, Kia continuará ampliando su oferta de vehículos electrificados. Actualmente comercializa las versiones híbridas de Sportage, Sorento y Carnival, y durante el último tramo del año incorporará la nueva Seltos híbrida, uno de los lanzamientos más importantes de la marca para la región . “La Seltos híbrida, un modelo muy importante para nosotros por el volumen que representa dentro de la marca y porque permitirá acercar esta tecnología a un mayor número de clientes”, dijo.

El lanzamiento está previsto entre noviembre y diciembre e incorporará mejoras en diseño, equipamiento, seguridad y dimensiones respecto a la generación actual. Además de la Seltos híbrida, Kia prevé incorporar la renovada Telluride , su SUV de mayor tamaño . “Esperamos tener la nueva Telluride este año, aunque todavía no tenemos una fecha definitiva porque la demanda en Estados Unidos ha sido muy alta y eso ha limitado el abastecimiento para nuestra región. Calculamos que podría llegar alrededor de octubre ”, indicó.

Si bien se trata de un modelo de menor volumen por su precio —superior a los US$ 50,000— cumple un papel relevante dentro de la estrategia de posicionamiento de la marca. “No es un vehículo que busque grandes volúmenes de venta, sino fortalecer la imagen de Kia. Nos permite demostrar que también competimos en el segmento de SUVs de alta gama, con un producto que destaca por su calidad, tecnología y equipamiento”, aclaró.

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