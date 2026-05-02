Las exportaciones peruanas a Japón alcanzaron los US$ 558.9 millones en el primer bimestre del 2026, registrando un crecimiento de 14.4% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsadas por el desempeño del sector tradicional.

Los envíos peruanos al mercado japonés estuvieron liderados por los productos tradicionales, que sumaron US$ 522.8 millones y representaron el 93.5% del total, con un incremento de 12.7%. Dentro de este segmento destacó la minería, con US$ 316.2 millones principalmente por exportaciones de cobre, así como los hidrocarburos, que alcanzaron los US$ 190 millones gracias al gas natural licuado.

Por su parte, las exportaciones no tradicionales totalizaron US$ 36 millones, con una participación de 6.4% y un crecimiento de 47.8%. Este resultado fue impulsado principalmente por la agroindustria (US$ 18 millones), con productos como cacao en grano, mangos, fresas y uvas frescas, así como por la pesca para consumo humano directo (US$ 15 millones), donde destacaron los envíos de hígados, huevas y lechas, además de filetes congelados de trucha y pota congelada.

También se registraron exportaciones de prendas de vestir (US$ 1.26 millones), productos químicos (US$ 780 mil), metalmecánica (US$ 397 mil), textiles (US$ 361 mil), minería no metálica (US$ 88 mil) y otros rubros.

Agroindustria y pesca lideraron el crecimiento de exportaciones no tradicionales a Japón. (Foto: Difusión)

Japón, socio clave y oportunidades de crecimiento

En el 2025, las exportaciones totales a Japón ascendieron a US$ 3,216 millones, posicionando a ese país como el quinto socio comercial del Perú, pese a una caída de 4.8% en su demanda.

De acuerdo con el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX (CIEN-ADEX), este mercado generó 90,738 empleos vinculados a las exportaciones peruanas. Además, 440 empresas realizaron envíos a Japón, de las cuales 240 fueron grandes, 23 medianas, 92 pequeñas y 85 microempresas.

El análisis también identificó oportunidades en productos como pasta de cacao, desechos de hierro y barras de oro, así como en estaño en bruto, plomo, pota congelada y en conserva, palta fresca y cacao en grano, que podrían incrementar sus volúmenes en ese mercado.

La minería concentró el 93.5% de los envíos a Japón, con el cobre como principal producto exportado.

Composición exportadora y perspectivas

Durante el 2025, el sector primario concentró el 91% del total exportado a Japón, con US$ 2,923 millones, aunque registró una caída de 8.5%. La minería tradicional lideró este segmento con US$ 2,028 millones, impulsada por el cobre (US$ 1,716 millones).

En contraste, los envíos no tradicionales mostraron un desempeño positivo. La agroindustria alcanzó US$ 168.6 millones con un crecimiento de 74.2%, mientras que la pesca sumó US$ 106.9 millones con una expansión de 54.4%. Entre los principales productos destacaron la pota congelada (US$ 53.1 millones), paltas frescas (US$ 40.1 millones), cacao en grano (US$ 23.3 millones), uvas frescas (US$ 18.4 millones) y filetes congelados de trucha (US$ 16.7 millones).

Otros envíos incluyeron prendas de vestir, productos químicos, textiles, metalmecánica, minería no metálica, siderometalurgia y maderas, aunque con menor participación en el total.

En este contexto, la Asociación de Exportadores anunció la realización de la Expoalimentaria 2026, que se llevará a cabo del 23 al 25 de septiembre en Lima, con el objetivo de impulsar el comercio de alimentos y promover la participación de compradores internacionales, incluidos los del mercado japonés.