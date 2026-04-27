En los primeros meses de 2026, 22 exportadores peruanos han ingresado por primera vez al mercado internacional de suéteres de alpaca, según datos de Garay Company. Esta situación muestra el buen performance de la gestión, desde el abastecimiento de fibra y la capacidad de tejido hasta la logística aduanera.

De acuerdo a la investigadora de mercados, los participantes no registraron ingresos por exportación en el mismo periodo de 2025, y su volumen combinado hasta abril asciende a US$ 294,000, informó a Agraria.

En concreto, los precios de entrada de este grupo oscilan entre US$ 7 y US$ 60 por unidad. Martín Garay, director general de Garay Company, destacó que varios nuevos exportadores han fijado precios entre US$ 57 y US$ 63, ubicándose en el rango medio del mercado, lo que solo es posible con compradores específicos ya comprometidos. Por otro lado, quienes ofertan a precios de US$ 25 o menos están adoptando una estrategia diferenciada: buscan captar volumen en un mercado altamente concentrado.

Las prendas peruanas de alpaca tiene un gran éxito en otros países. Foto: GEC

La incorporación de 22 nuevos actores en un periodo de trece semanas representa, según Garay, una tasa de activación excepcionalmente alta. Este fenómeno evidencia la creciente accesibilidad de la infraestructura de exportación peruana para operaciones que desean llegar rápidamente a compradores internacionales.

“La cima del mercado se está consolidando, mientras que la base se está renovando. Ambos procesos suceden en la misma categoría y de forma simultánea”, sostuvo.

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Los países favorecidos

Hasta mayo del año pasado, China se mantuvo como principal destino de la fibra de alpaca y sus derivados. El segundo lugar lo ocupó Italia; seguido de Estados Unidos. En conjunto, estos tres países concentraron el 72.7% de la demanda.

Otros mercados importantes fueron Suecia, Noruega, Reino Unido, Dinamarca, Alemania, Bolivia y Corea del Sur.