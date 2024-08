La exportación de fibra de alpaca y sus derivados alcanzó los US$89 millones entre enero y mayo, un crecimiento de 33% en comparación con el mismo período del 2023 (US$67.1 millones), informó la Gerencia de Manufactura de la Asociación de Exportadores (Adex).

A propósito del Día Nacional de la Alpaca, celebrado el 1 de agosto, Adex precisó que estos envíos están conformados por productos con valor agregado, que representaron el 47.4% de las ventas y también por materias primas, que concentró el 52.6% del total.

Solo con los envíos con valor agregado se alcanzaron ventas por US$ 42.2 millones, un crecimiento del 20% respecto al año pasado. Desde 2020, estos despachos presentan una tasa de crecimiento promedio anual de 23.5%.

Los hilados fueron el producto de mayor importancia, con exportaciones de US$ 23.7 millones, lo que representa un incremento del 16.7% en la demanda. Otros productos destacados incluyen prendas de vestir de punto (US$ 9.1 millones), textiles del hogar (US$ 3.6 millones), prendas de vestir de tejido plano (US$ 1.4 millones), juguetes decorativos (US$ 1.3 millones), peletería (US$ 1.2 millones) y tejidos (US$ 1 millón).

En cuanto a la materia prima, las exportaciones alcanzaron los US$ 46.8 millones en los primeros cinco meses del año, logrando un crecimiento del 46.5% respecto a 2023. Los tops (mechones de fibra lavada, cardada y peinada) ocuparon el primer lugar con US$ 41.8 millones, representando el 89.3% del total. Le siguieron la fibra en broza (US$ 4.3 millones) y otros productos (US$ 650 mil).

Principales exportadores

Arequipa fue la región que más exportó fibra de alpaca y sus productos derivados, con US$ 74,3 millones, seguida de Lima con US$ 12.6 millones.

Otras regiones con menores montos de exportación fueron Puno (US$ 1.2 millones), Junín (US$ 314 mil), Cusco (US$ 226 mil), Callao (US$ 131 mil) y Huancavelica (US$ 110 mil).

Cabe mencionar que, el presidente del Comité Textil de Adex, Carlos Penny-Bidegaray, destacó la importancia de ejecutar el Censo Nacional de Camélidos Peruanos este año. Para ello, se coordinará con el ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Ángel Manero, y funcionarios del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

Por otro lado, las principales empresas exportadoras de fibra de alpaca durante este período fueron Michell y Cía. S.A., Inca Tops S.A., Clasificadora de Lanas Macedo S.A.C., Nelana S.A.C., Incalpaca Textiles Peruanos de Export S.A., Pitata S.A.C., MFH Knits S.A.C., entre otras.

Mercados de consumo

China se posicionó como el destino más importante para la alpaca peruana, con exportaciones por US$ 29.4 millones. Le siguieron EE.UU. (US$ 16.4 millones) e Italia (US$ 15.5 millones). Estos tres países acumularon el 69% del total de exportaciones de productos elaborados a base de alpaca.

Otros mercados relevantes incluyeron Suecia (US$ 5.2 millones), Noruega (US$3.2 millones), Reino Unido (US$2.3 millones), Corea del Sur (US$2 millones), Dinamarca (US$1.5 millones), Bolivia (US$1.3 millones) y Alemania (US$1 millón).

