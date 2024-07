Luego de las reuniones sostenidas en China, en las que se firmaron acuerdos, el presidente de Adex, Julio Pérez Alván, precisó que el Perú ahora tiene un estatus de socio estratégico para este país, que representa la cuarta parte de nuestra inversión privada y es el principal destino de nuestras exportaciones.

“En 2019 exportamos US$ 13,600 millones y ahora (al cierre del 2023) exportamos US$ 23,000, poquito menos del doble. De repente podríamos duplicarlo, en 10 años podríamos llegar nuestra a US$ 40,000 millones en nuestras exportaciones solo a China con esta inversión que han hecho las empresas chinas sumado a estos convenios que hemos firmado sumado al puerto de Chancay”, comentó

Lo exportado por el Perú al cierre del año pasado fue cerca de un tercio de lo que enviamos al mundo y este año, estima Adex, los envíos crecerían al menos en 5% a US$ 24,400 millones, por encima del promedio proyectado para todos los demás destinos .

Aunque entre enero y abril las exportaciones peruanas a China se redujeron en 2.1%, Pérez Alván afirmó que esta tendencia se está revirtiendo con los resultados de mayo y junio. De hecho, los datos de Adex muestran que en mayo los envíos crecieron 10.6% y, en promedio, en los primeros cinco meses del año, ya se tiene un avance positivo de 0.7%.

“Para mí se ha mantenido estable, creo que hay factores más positivos que negativos. Esto (la caída inicial) de repente ha sido un tema estacional, quizás de algo del Fenómeno de El Niño, que no permitió que salieran algunas cosechas a tiempo o salió menos porcentaje, pero estoy seguro que se va a revertir”, refirió.

Hasta mayo, los principales productos peruanos que se envían a China fueron los minerales de cobre y concentrados (0.7%) y los envíos más dinámicos fueron los minerales de oro y concentrados (146.3%), pero ¿qué otros insumos podrían tener oportunidad en este mercado

Además del cobre, que podría impulsarse más por la industria automotriz de vehículos eléctricos que necesitan este mineral, el representante de Adex indicó que hay potencial de demanda en agroexportaciones y acuicultura.

“Aparte de los arándanos, las uvas y las paltas podemos tener más. En general, pescados, crustáceos y moluscos, más diversidad de frutas, alpaca, semillas de frutos oleaginosos (...) No solo es que aparezca un acuerdo comercial, sino que hay que desarrollar los protocolos fitosanitarios y esto todavía se está trabajando en varios productos”, comentó.

Cabe mencionar que, recientemente el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) indicó que se ha pedido la colaboración a China para abrir su mercado a productos peruanos como las pecanas, granadas y carne.

Otro producto que ya se envía, pero podría potenciarse, según Adex, es la madera. Para ello, señala Pérez Alván, primero se debe desarrollar un plan sostenible que permita sacar provecho, teniendo en cuenta que más del 60% de nuestro territorio son bosques.

