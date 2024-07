Las temperaturas en la sierra superan los 10° bajo cero, según los reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Pero, más allá del frío, las condiciones que se dan a partir de las heladas pueden provocar la muerte de alpacas en varias zonas de la puna peruana; pudiendo elevar la tasa de mortalidad hasta en cuatro veces.

En el “Escenario de riesgo por heladas y friajes en el marco del Plan Multisectorial 2025-2027″, elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), se informó que las heladas podrían afectar a 328 distritos (en riesgo muy alto) de los departamentos de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna.

Daniel Aréstegui, gerente de la Asociación Civil Alpaca del Perú (Ascalpe) menciona que estos fenómenos climáticos adversos, como las heladas y nevadas, se producían usualmente en los meses de junio y julio; sin embargo, en los últimos años se han presentado desde abril hasta noviembre, incluso llega hasta enero del siguiente año.

Presencia de pasto es fundamental para la supervivencia de alpacas

En diálogo con Gestión, Aréstegui comenta cuál es el rol de los productores alpaqueros durante el año para preservar la vida de estos animales, que suman 2,731,902.

“El frío no mata a las alpacas porque estos animales están acostumbrados”, explica Daniel Aréstegui. Y es que, el factor clave para la supervivencia de estos mamíferos es la buena alimentación.

Las heladas impactan en el recurso hídrico y el heno que se cultiva en los Andes. “Una nevada puede cubrir de 50 centímetros a 70 centímetros de nieve y hasta que se descongele, pasan tres días. En este tiempo, las alpacas no comen”, menciona.

Si bien existe el pasto cultivado estacional, también está el pasto cultivado perenne; este último es recomendado por Ascalpe, no obstante, requiere una mayor metodología en su uso y un aseguramiento de agua durante varios años ya que este tipo de pasto dura de 10 a 15 años. El beneficio es que asegura la vitalidad y una mejor calidad de fibra de alpaca.

“El productor sabe y se le recomienda que cuando tiene que guardar heno, lo guarde en el cobertizo para poder alimentar a las alpacas. Reciben capacitaciones para prevenir las temporadas de bajas temperaturas”, explica.

Sin embargo, en la últimas semanas se reporta que el pasto en las zonas altoandinas se está congelando e impide la buena alimentación de las alpacas y otro tipo de ganado.

Tasa de mortalidad de alpacas podría llegar hasta el 20%

Ante la mala gestión del agua, las alpacas se ven más vulnerables a bajas temperaturas en los meses de junio, julio y agosto. Al no estar bien alimentadas, enfrentan el clima en condiciones desfavorables.

“Si no han estado preparadas y están flaquitas porque no han comido bien los últimos dos meses, no tienen reserva de grasa para poder enfrentar esa situación. Esto produce neumonía, abortos y la consecuencia es la pérdida para el productor alpaquero”, explica el representante de Ascalpe.

Daniel Aréstegui comenta que la tasa de mortalidad en crías varía de entre 5% a 10%, pero con las temperaturas que se presentan en la actualidad, podría incrementarse hasta 20%.

“Podemos duplicar o cuadruplicar tranquilamente la mortalidad en crías, lo cual es un golpe muy fuerte porque una alpaca solo puede parir una cría al año. No es muy eficiente reproductivamente y tiende a tener muchos abortos”, sostiene.

“En mayo, junio, la madre está dando de lactar a la cría, pero ahora no tiene suficiente leche por la mala alimentación, entonces la cría tampoco se alimenta bien y fallece. El friaje afecta más a las crías, muy pocos animales adultos mueren, generalmente los que no comen bien”, agrega.

Fibra de alpaca: evolución de precios

La mala gestión de recursos hídricos afecta la vida de las alpacas y también la fibra que producen. El especialista comenta que un animal mal alimentado en los Andes genera finura porque tiene muy poca comida en los meses de estiaje. Los pocos nutrientes que recibe son escasos para sus funciones básicas y muy pocos terminan en la fibra, por lo que tiene un grosor delgado.

“El promedio de vellón es 4 libras a nivel nacional. Hace 20 años era 3.7 a 3.8 libras. Al año se producen 77 kilos. Los productores que manejan bien los recursos, pasan de 4 a 6 libras, es decir, 50% más de ingresos solamente por manejar bien el agua y el alimento”, indica y advierte que la finura por hambre genera mermas porque se rompe en el proceso.

Aréstegui menciona también que hace 20 años el Perú producía un 10% de fibra fina, pero ahora genera un 30% en el mercado. No obstante, en paralelo, haciendo una comparativa con los precios históricos, el costo de la fibra de alpaca ha mejorado.

“Una alpaca come lo mismo que una oveja y una oveja en esas condiciones produce la misma cantidad de fibra que una alpaca. El kilo de lana de oveja no pasa de S/ 1, la libra S/ 0.50; y la alpaca, en momentos de acopio, llega a S/ 40 el kilo. Durante el año, el productor puede ofrecer S/ 20 el kilo, pero si es ordenado y lleva sus fibras al centro de acopio donde se hace una oferta organizada para la industria directamente, el kilo vale S/ 40 en promedio”, señala.

Acciones desde el estado

Gestión se comunicó con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) e informaron que “el año 2023 se logró ingresos por venta de fibra de alpaca, por un monto de US$ 95 millones, exportando a 20 países de Europa, Asia y Estados Unidos. Esta cifra superó en 32% a los US$ 72 millones registrados el 2022″.

El año 2023 no se presentaron las temperaturas de este 2024, por lo que se prevé que el monto variaría este año. En ese sentido, la cartera se encuentra realizando acciones para proteger a los productores pecuarios.

Según el Midagri, están entregando 21,332 kits veterinarios “para dosificar preventivamente a más de 2,133,200 animales con el propósito de mejorar su condición corporal, para así contrarrestar la adversidad de las heladas”.

Además, se está sembrando 22,000 hectáreas de pastos cultivados en los propios espacios de los pequeños ganaderos para la producción de forrajes y conservarlos para alimentar complementariamente a las alpacas y ovinos en las épocas de estiaje o sequía (Junio-Agosto).

Asimismo, se está implementando de 3,080 cobertizos por encima de los 3,800 msnm, para proteger a los rebaños de alpacas de mayor riesgo, durante las noches donde la temperatura desciende a externos bajo cero. Y complementariamente, a los grupos organizados de las comunidades vulnerables se entregan 901 Kits de equipos portátiles para conservar los forrajes que se producen durante la campaña de siembra.

Dato:

Las zonas alpaqueras del Perú son:

Puna seca : se encuentra al norte de Ayacucho, en la sierra de Arequipa y parte de la frontera de Puno y Arequipa, en Lampa.

: se encuentra al norte de Ayacucho, en la sierra de Arequipa y parte de la frontera de Puno y Arequipa, en Lampa. Puna húmeda : ubicada en el Cusco, bajando del norte hacia el sur. En la zona de Espinar, Canchis. En Puno se encuentra Carabaya, Pucusani, Melgar y la parte más oriental de Lampa.

: ubicada en el Cusco, bajando del norte hacia el sur. En la zona de Espinar, Canchis. En Puno se encuentra Carabaya, Pucusani, Melgar y la parte más oriental de Lampa. Puna muy húmeda: se encuentran las zonas de Pasco, la Meseta de Bombón (entre Pasco y Junín), y una parte del norte de Huancavelica. Esta zona es menos afectada que el resto, porque las heladas no son tan fuertes y el pasto crece bien.

Las regiones de Puno, Cusco y Arequipa concentran la mayor cantidad de alpacas del país, y en estas regiones se producen la mayor cantidad de fibra de alpaca. Sin embargo, donde hay más problemas climáticos es en Arequipa y en menor medida en Puno y Cusco. En Pasco, el impacto es mucho menor.

SOBRE EL AUTOR Fiorella Hokama Periodista. Bachiller en la Universidad San Martín de Porres con experiencia en medios digitales. Actualmente, me desempeño como Redactora Web en Gestión con gran interés en temas económicos y las finanzas.