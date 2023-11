Figura la demanda de ropa y accesorios de vestir, textiles del hogar y materias. El primer segmento mencionado es el que representa el mayor potencial exportador para productos de alpaca y otras fibras finas, de acuerdo con el estudio “Identificación de compradores potenciales para prendas de alpaca en Japón - febrero 2023” elaborado por Euromonitor International, por encargo de Promperú.

Se observa que las importaciones totales de ropa y accesorios de fibras finas hacia Japón alcanzaron los US$ 1,054 millones en el 2021, mientras que las exportaciones de Perú hacia Japón de estas prendas muestran un ligero crecimiento en los últimos tres años, pasando de US$ 2.1 millones en el 2020 a U$ 2.4 millones en el 2022.

La ropa y accesorios representan el 85.9% de las importaciones de Japón e incluye chaquetas, jerseys, sacos, guantes, calcetines, medias, sombreros y otros accesorios. Los mayores proveedores son China (43.8%), Italia (22.0%) y Vietnam (10.5%).

Alta calidad, altos ingresos

El informe en mención señala que el consumidor objetivo de productos de alta gama con 100% de fibra de alpaca son aquellos que tienen gusto por la alta calidad, hombres, personas de la tercera edad y consumidores de altos ingresos.

En tanto, los consumidores de productos masivos con mezcla de alpaca son consumidores más jóvenes que prefieren precios bajos con una variedad de productos y diseños.

Con un mercado valorado en US$ 44,779.3 millones, los japoneses demuestran ser ávidos consumidores de artículos de lujo exclusivos y productos premium. Prueba de ello es que en el 2022, los artículos de lujo crecieron un 10% en comparación a 2021, ya que más personas cambiaron al consumo de artículos de lujo como una alternativa al no poder viajar y salir fuera de sus ciudades mientras permanecieron bajo las restricciones por la crisis sanitaria del coronavirus.

“En Japón, el 32% de los consumidores se clasifican como “aventureros inspirados”, quienes están enfocados en el futuro, son más cautelosos en las decisiones de compra y le dan importancia a su carrera, salud, relaciones y problemas globales. El posicionamiento de los productos de fibras de alpaca puede aprovechar el hecho de que los japoneses tienen una imagen de marca étnica en cuanto a Perú”, señala el informe.

Producto ‘étnicos’ y los retos

El informe destaca que los productos peruanos son considerados ‘étnicos’, aunque no necesariamente de alta gama.

Según se indica, los diseños étnicos son productos vinculados a la ola de sostenibilidad y ecológicos; en tanto los productos premium, como los productos 100% Baby Alpaca, reclaman calidad y funcionalidad, y a menudo conectan los productos de alpaca con la naturaleza, la historia, la artesanía local y el estilo de vida peruanos.

En ese sentido, también se identifican retos para los exportadores peruanos de alpaca, entre ellos, el hecho que haya poco reconocimiento de productos de alta gama para los productos peruanos.

Agrega que solo se resalta al Perú, cuando -en realidad- existe un alto potencial de explotar la imagen de marca no solo Perú, sino, además factores como la empresa, la historia de la marca, la calidad y el precio.

A ello se suma que aunque la alpaca es popular, existe una baja percepción de los productos de alpaca en comparación con productos de lana y cachemira.

Liderazgo, pero también desafíos

El presidente de la Asociación Internacional de la Alpaca (AIA), Juan Pepper, sostiene que el 80% de la población global de alpaca se encuentra en el Perú, por lo que el país también lidera la oferta exportable de sus productos derivados.

En diálogo con Gestión dijo que ese liderazgo se sustenta en que el Perú tiene el mayor número de cabezas de alpaca y se ha desarrollado más la crianza y el sector productivo.

“Toda la cadena de suministro está muy desarrollada y es un caso de éxito”, señala, al precisar que la producción de fibra de alpaca se localiza principalmente en Cusco, Puno y Arequipa.

Agrega que la mayor producción de fibra de alpaca es para exportación y en menor medida para consumo local, debido a que siendo una fibra natural tiene un costo alto y es difícil masificar el uso para consumo doméstico, el mismo que hoy no alcanza el 5%. Según indica, actualmente una prenda de alpaca puede costar entre US$ 150 y US$ 200, dependiendo del modelo, diseño y confección.

Si bien Perú lidera la exportación de fibra de alpaca, señala que también existen retos, entre ellos, apostar por la sostenibilidad, lo que implica hacer toda la cadena de valor de la alpaca más sostenible en el pilar social, medioambiental y económico.

“Se está trabajando en todos esos sectores. Los gremios y las empresas saben que tienen que hacer el negocio más sostenible”, sostuvo. En línea con la sostenibilidad, dijo que desde el 2021 se viene impulsando el certificado Estándar de Alpaca Responsable (RAS, por sus siglas en inglés) que busca cuidar el bienestar animal de la alpaca reconociendo las mejores prácticas de los alpaqueros, desde la obtención del producto hasta el lavado, hilado, tela y finalmente la elaboración de la prenda.

Cifras y datos

En el 2022, las exportaciones de alpaca sumaron US$ 187 millones, lo que representó un aumento de 1.8% respecto al año pasado, llegando a 69 mercados con un total de 126 productos, de acuerdo a datos de Promperú.

Los principales mercados de destino fueron Italia, China, Estados Unidos, Noruega y Suecia.

Por producto, destacó la fibra de alpaca, los hilados y las prendas de tejido de punto. En esta última figuran productos como los suéteres de lana y pelo fino, calcetines y medias, chales y pañuelos, guantes y mitones; y cardigans.

SOBRE EL AUTOR Silvia Pérez Licenciada en periodismo por la Universidad Tecnológica del Perú. Desde el año 2019 forma parte de diario Gestión. Experiencia en comunicación audiovisual, prensa escrita y digital.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.