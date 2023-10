La ausencia de un entorno de negocios e inversiones adecuado, ante la desfavorable dinámica de la política y economía del país, ha hecho retroceder a la Bolsa de Valores de Lima (BVL) varios años, con indicadores clave en clara contracción.

Uno de los más gravosos es que la plaza bursátil local ha sufrido la mayor cantidad de deslistados de empresas de los últimos tiempos. En cinco años, 15 empresas retiraron sus acciones y el monto negociado de dichos papeles (renta variable) decayó notoriamente.

“Es una tendencia que si bien se refleja en los demás países de la región, en nuestro caso es dramático: el monto negociado en el 2022 representó el 1.2% del PBI (era 3.3% del PBI en el 2010). En lo que va del año se negocian diariamente, en promedio, US$ 6 millones, cifra que dista mucho de los US$ 10.7 millones del 2022 y de los US$ 17.2 millones del 2021″, advierte el gerente general de la Asociación de Sociedades Agentes de Bolsa (ASAB), Emiliano Cáceres.

A julio último, la negociación promedio diaria en la BVL se contrajo 44% respecto del año anterior.

Migración de inversionistas extranjeros de bolsa de Lima

Las empresas dejaron la bolsa porque, tras haber tenido accionariado abierto, luego, con los años, se consolidaron en uno o dos accionistas; pero en otros casos, listaron sus valores en la BVL con el fin de levantar capital, aunque con las condiciones adversas de los últimos tres años, los planes de recabar fondos mediante oferta pública de sus acciones (IPO) se truncaron, refiere el representante de ASAB. “En general, la bolsa no está atrayendo inversiones. Una empresa tiene que buscar una plaza donde sea posible levantar capital. Lo pensarían dos veces hacerlo en el mercado (bursátil) local, porque los inversionistas institucionales y extranjeros se han ido y no han regresado”, afirma.

Las cifras son elocuentes. Los inversionistas extranjeros disminuyeron su participación en el monto negociado en la BVL hasta tocar un piso, pues en el 2015 representaban el 33%, pero en lo que va del 2023 apenas alcanzan el 8.6%, detalla Cáceres.

“Ha habido flight to quality (migración de inversionistas a plazas seguras) en todos los mercados, pero en ningún país hubo tan fuertes retiros de capitales foráneos, como en Perú. Después del pánico en el régimen de Pedro Castillo no ha habido reacción sólida y clara del Ejecutivo, para marcar que al Perú le interesa su mercado de capitales”, añade.

BVL. Su sede principal ahora está en San Isidro. (Foto: GEC)

Medidas para impulsar la BVL

Con el mercado de valores deteriorado por las continuas crisis, el representante de las SAB sostiene que es un clamor introducir medidas para impulsarlo. Así, para promocionar al Perú como destino de capitales, se requiere condiciones mínimas hoy no visibles, como reglas predecibles de mediano y largo plazo, seguridad jurídica y estabilidad para que los inversionistas se sientan protegidos, considera.

Sin embargo, el presidente de la consultora MC&F e IFEL, Enrique Díaz, señala que la bolsa limeña tiene el desafío de incorporar a empresas medianas, y de retomar su labor esencial: crear mercado a través de nuevos instrumentos, según las características del país.

Además, sostiene que las casas de bolsa no han explotado todas sus facultades, como participar en la estructuración de ofertas, extender su negocio a la gestión de fondos mutuos, y acompañar a las medianas empresas al listado de sus valores en el mercado bursátil.

“El regulador (SMV), por su parte, puede facilitarles oportunidades para abrir el menú de productos”, complementa.

Fondos de inversión

Hay también medidas específicas para impulsar la BVL, como permitir, en la reforma del Sistema Privado de Pensiones, que entidades supervisadas por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) puedan gestionar fondos previsionales, afirma Emiliano Cáceres, de ASAB.

Las administradoras de fondos de inversión, por ejemplo, tienen experiencia para gestionar fondos de pensiones, sostiene.