En particular, los papeles más negociados o líquidos de la plaza limeña, que componen el Índice Selectivo de la BVL, muestran una valoración en declive, medida a través del PER o relación entre el precio de la acción y la utilidad por acción.

Este indicador hoy marca 9.1, muy por debajo de su promedio histórico de 14.9, según datos de la BVL. Es también bajo para los estándares de los mercados.

El PER es una aproximación para saber si las acciones están baratas, caras o muy cerca del valor justo de acuerdo con los fundamentos de las empresas que las emiten. Los inversionistas lo analizan para decidir si invierten o no en las acciones de una empresa, pues les da una idea de cuan caras o baratas están. Por lo distante que está el PER de su referencia histórica, los inversionistas consideran que las acciones de la BVL están baratas, aunque ello dependerá del periodo en que asumen obtener retornos.

¿Por qué están baratas las acciones de la Bolsa de Lima?

Una infravaloración de la acción por parte de los inversionistas o un menor crecimiento de las empresas pueden causar el deterioro de dicho índice, pero los analistas señalan que esto último, la desaceleración de las compañías es la principal explicación.

Pese a que el Índice Selectivo avanza 3.35% en el año, el PER promedio de estas empresas decae por las menores utilidades que ahora generan en los sectores minero, construcción y consumo, y que se prevé obtendrán el próximo año, afirma el analista senior de Seminario SAB, Sebastián Cruz.

Acciones atadas al ciclo económico, hoy deprimido, como las de productoras de metales, Credicorp o Inretail se afectan “porque están muy apalancadas a la economía y, en otros casos, a la menor demanda interna”, sostiene.

Las utilidades, que se reducen en trimestres previos, seguirían golpeadas el resto del año, en ausencia de catalizadores, pues las proyecciones de crecimiento del país y a nivel global se ajustan cada vez más, dice Cruz.

BVL sube en el año, pero algunas acciones están infravaloradas. (Foto: GEC)

¿En cuánto tiempo se puede obtener ganancias con las acciones que están baratas?

Para el jefe de investigación de Renta 4 SAB, Cesar Romero, el bajo nivel del PER obedece a las menores ganancias empresariales, sobre todo de empresas mineras, pero también de industriales, financieras y de consumo, perjudicadas por la ausencia de nuevos proyectos.

En este contexto, dichas acciones pueden estar baratas, frente al promedio histórico, para quienes inviertan ahora con miras con miras a obtener retornos en un año y medio, sostiene.

Para quien piense que las acciones están en un nivel muy bajo, podría ser ahora un buen punto de entrada para invertir con un horizonte de un año o más, señala Cruz. “El tiempo de la inversión es lo importante”, resalta al mencionar que las acciones de empresas como Inretail, IFS, Buenaventura o Minsur podrían parecer baratas.

Siguiendo el axioma de la inversión, “comprar barato para vender caro”, habría hoy ocasiones para tentar en la plaza bursátil local.