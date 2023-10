El decaimiento del gigante asiático, con una demanda debilitada, elevado endeudamiento del Gobierno, rampante desempleo juvenil y un sector inmobiliario en crisis, se traduce en menores exportaciones hacia China.

Tal escenario perturba a organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que estima que por cada punto porcentual de crecimiento chino, la economía mundial avanza 0.33 puntos porcentuales.

China es el principal socio comercial de Perú, pues hasta el 2022 concentraba el 51% de las exportaciones mineras, en mayor medida envíos peruanos de cobre.

Así, el Ministerio de Economía (MEF) reconoció recientemente que la caída de la economía peruana hasta julio (-0.56%) hubiese sido más grave de no ser porque la producción minera y de hidrocarburos aumentó 10% en ese periodo -impulsada principalmente por la mayor extracción del cobre-

El metal rojo es gravitante en particular para los ingresos que el Estado recauda a través del impuesto a la renta. Si el precio del cobre sigue bajando, los márgenes de ganancia de las mineras se reducirán y, por tanto, menores impuestos recabará el fisco, advierte el jefe de research de Kallpa SAB, Marco Contreras.

El economista Luis Alberto Arías refiere que, en finanzas públicas, el 2023 será un año para “ajustarse los cinturones” por la caída de los ingresos fiscales, en parte por los menores precios del metal.

¿Cuáles son las razones de la caída del precio del cobre?

Ayer el cobre descendió a US$ 3.57 la libra, su cotización internacional mínima desde noviembre del 2022. En el año retrocede 6% y se alinea con las proyecciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que contempla un precio promedio de US$ 3.86 para todo el 2023 y de US$ 3.80 en el 2024, tras marcar una media de US$ 4 el año pasado.

“Hay varios factores que no ayudan al precio. China arroja indicadores de que crece cada vez más lento de lo que se esperaba. En el corto plazo eso presionará los precios. El dólar global fuerte también presiona a la baja los commodities”, indica Contreras.

A ello se añade la perspectiva de que la Fed de EE.UU. y bancos centrales de Europa mantendrían sus tasas de interés de política monetaria en niveles elevados por un periodo mayor, lo que implicaría condiciones de financiamiento restrictivas y una menor demanda mundial por materias primas.

El presidente del BCRP, Julio Velarde, al presentar el último reporte de inflación en setiembre, sostuvo que la baja del precio del cobre tiene también raíz financiera, en tanto el número de contratos de compra neta no comerciales de cobre fue negativo en meses previos.

En buena cuenta, ello refleja que en el mercado especulativo (no comercial) del exterior predominan las proyecciones a la baja del cobre por sobre las alcistas.

Seis meses de volatilidad para el cobre y la bolsa

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) acusó ayer el impacto del bajón del cobre. Su Índice General cedió ayer 0.8% y desciende 2.3% en el inicio de octubre. Con ello, la plaza limeña recorta sus ganancias, que en meses previos superaban los dos dígitos, a 3.2%.

Contreras dice que es posible que tales ganancias se diluyan, porque anticipa que en los próximos seis meses habrá volatilidad en los mercados local e internacional por la desaceleración china y la incertidumbre sobre las tasas de interés en economías desarrolladas. Toma en consideración el elevado peso de las acciones mineras en la BVL.

Sin embargo, tras ese periodo de turbulencia, con más claridad sobre el curso de las tasas en EE.UU. y la demanda china, el cobre se recuperaría, añade el analista de Kallpa SAB.

En el largo plazo, cara a los siguientes 10 años, el cobre tendrá gran soporte en el desarrollo tecnológico, el cambio de matriz energética y el auge de los vehículos eléctricos, estima Contreras, en concordancia con las proyecciones de bancos de inversión.

Incluso enfatiza que los precios actuales del cobre en US$ 3.50 no conturban a las mineras peruanas, como Cerro Verde o Southern Copper, pues tienen menores costos de producción que otros países que extraen el metal. El cash cost, o nivel en el que la operación minera no pierde es menor a US$ 2, sostiene Contreras.

