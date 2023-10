La industria textil peruana, conocida principalmente por su algodón de calidad y fibra de alpaca, ha ganado terreno en los últimos años en el mercado internacional y prueba de ello ha sido el crecimiento de las exportaciones.

La presidenta ejecutiva de Promperú, Angélica Matsuda, señaló a Gestión que en el 2022 las exportaciones textiles sumaron US$ 1,876 millones, cifra superior a lo alcanzado en el 2021 (US$ 1,566 millones).

En lo que va del año, precisó, los despachos suman US$ 1,009 millones, de manera que hacia fines del 2023 se espera similar cifra que en el año pasado.

“Esta es una industria que se sigue moviendo, tenemos 1,915 empresas exportadoras y llegamos a 108 mercados. Además, es la tercera actividad que aporta al PBI manufacturero”, dijo la funcionaria en el marco de la inauguración de 25° edición de la feria Perú Moda Deco 2023.

Agregó que la industria textil representa el 8% del total de las exportaciones y genera 400,000 empleos directos y más de 900,000 indirectos.

Regiones y productos

De acuerdo a datos de Promperú, un total de 20 regiones del país realizaron envíos textiles durante el año pasado.

En detalle, se observa que Lima lideró los envíos por US$ 1,436 millones por despachos de T-shirt de algodón, seguido de la región Ica (US$ 218 millones) con los envíos de camisas de punto y t-shirts de algodón.

De igual manera, figuraron los despachos de pelo fino de alpaca o llama; suéteres de algodón y pelo fino desde la región Arequipa (US$ 199 millones); así como prendas y complementos hechos a base de algodón para bebés(US$ 6 millones).

También figuraron bragas y t-shirt de algodón desde Tacna (US$ 3 millones); y bufandas, guantes y suéteres de pelo fino (US$ 2 millones) procedentes de Puno.

Respecto a los países de destino de las exportaciones textiles, encabeza Estados Unidos (US$ 1,008 millones); seguido de Chile (US$ 107 millones) y Colombia (US$ 87 millones).

Perú Moda Deco 2023

Más de 200 compradores de Estados Unidos, Brasil, Canadá, Italia, Alemania, Chile, México, Francia, Reino Unido, China, entre otros, llegaron a la feria Perú Moda Deco 2023, en donde empresas exportadoras y con potencial exportador dedicadas a la industria de la vestimenta y la decoración buscan cerrar negocios por más de US$ 80 millones, 14% más que el año 2022.

Las empresas peruanas presentarán antes los compradores sus productos en siete categorías: prendas de algodón, prendas de alpaca, bebés y niños, calzado y accesorios, joyería, decoración y regalo, así como marcas propias.

Del total de empresas peruanas participantes, el 43% son micro y pequeñas empresas (Mypes) y el 19% son nuevas. Asimismo, el 66% provienen de Lima y 26.5% de regiones como Arequipa, Cusco, Ayacucho, Junín, Loreto, entre otras.

En esta edición, también se realizará una misión inversa a regiones, donde compradores internacionales especializados visitarán empresas de Arequipa, Cusco y Pucallpa, dedicadas a la producción de prendas tejidas en alpaca y artículos de decoración; a fin de conocer el proceso de elaboración de dichos productos.





