“El perfil del teletrabajador en el Perú”, del MTPE, da cuenta que a agosto de 2022, eran 229,000 ciudadanos bajo la modalidad de trabajo remoto.

Trabajadores en el sector privado según modalidad de trabajo. Foto: MTPE

Si bien, todavía existe el trabajo remoto, los reclutadores tienen cierta preferencia por los profesionales en Lima. ¿A qué se debe? Gestión conversó con Angie Álvarez, directora de la maestría de Gestión Estratégica del Talento de Centrum PUCP para conocer más sobre el tema.

“Una empresa anuncia el personal que requiere a través de las plataformas y coloca el distrito de Lima, automáticamente. Si el trabajo es 100% remoto, ¿por qué no se podría buscar a alguien de Huancayo, Cusco, Arequipa, etc.? Si fuese necesario, la persona de provincia podría ir a la capital una vez al mes o cada dos veces”, cuestiona Álvarez.

A su turno, Paola Chocano, directora de Cornerstone, enumera cuáles son los puestos solicitados para el trabajo remoto en el Perú. “Observamos que los trabajos remotos en el Perú varían, pero los más comunes son roles en marketing digital, desarrollo, programación web, diseño gráfico y atención al cliente en línea. La mayoría de los trabajos se pueden realizar remotamente, roles administrativos, atención al cliente, educación, consultoría, entre otros”.

Empresas pueden adecuar el trabajo remoto para diferentes puestos. Foto: Freepick

¿Por qué las empresas nacionales prefieren reclutar en Lima?

Si hay oferta laboral que puede cubrirse con trabajo remoto, ¿por qué algunas empresas se limitan a solicitar profesionales solo en Lima?

La líder de Cornerstone deduce que las empresas tienen una opinión errónea sobre el talento humano que reside en otras regiones, que se reduce a dos puntos. “ A la percepción de que en Lima se encuentran más profesionales capacitados y con acceso a una mejor conexión a Internet . Sin embargo, esta percepción no es correcta, ya que existen talentos calificados en otras regiones del país”.

A su vez, Angie Álvarez, complementa y agrega que ello corresponde a un sesgo de los reclutadores . Este consiste en el desconocimiento de las aptitudes que proveen las instituciones educativas regionales y las capacidades digitales que poseen los postulantes.

“Obviamente, no conocemos nombres de universidades o institutos de otras provincias porque no estamos ahí, pero eso no significa que sean malas. Viene lo que es el sesgo del reclutador y esto puede jugar en contra”, advierte la experta.

Existe una mala percepción sobre las capacidades de los profesionales en provincias. Foto: Freepick

¿Por qué les jugaría en contra? Alvarez, con experiencia en la gestión de talento para empresas internacionales, ha notado que estas solicitan personal de tecnología y, sin crear percepciones erróneas, contratan y evalúan a los postulantes que residen en otros departamentos del Perú.

“Cuando nos piden personal de tecnología, en Lima está todo copado, pero si vamos a Arequipa, u otras provincias, hay más postulantes. Estas personas son captadas por otros países porque hablan inglés y, como la empresa no tiene el sesgo de las brechas culturales, los contratan, porque ellos evalúan competencias”, reflexiona.

Es decir, en las regiones del Perú, los postulantes tienen una perspectiva más amplia de lo que es el trabajo remoto, ya que, a falta de oportunidades en las empresas nacionales, recurren a solicitar puestos de entidades internacionales “porque es más probable que tengan oportunidades de a fuera hacia dentro, que de Lima hacia alguna región del país”. De esta manera, ellos aseguran un puesto y una remuneración mejor.

Propuestas ante el desperdicio de talento

Existen dos factores que llevan a las empresas a elegir el talento en Lima en el reclutamiento: una mala percepción de las capacidades y las brechas digitales. En ese sentido, la directora de la maestría de Gestión Estratégica del Talento de Centrum PUCP brinda una propuesta para cambiar este pensamiento: captando a los postulantes de otras regiones y evaluando sus capacidades.

“Lo más fácil es que las empresas, a través de las plataformas de reclutamiento, puedan cambiar la ubicación de estas posiciones porque no todo está en Lima. Así, las oportunidades de este trabajo la verán personas que están cerca a la zona. Esperemos que más empresas puedan cambiar su percepción del talento en provincia. De esta manera nosotros podremos avanzar como nación”.

Por otro lado, las entidades consideran que el personal que reside en otras regiones no tiene acceso a equipos de tecnología ni conexión a internet. Por lo tanto, las autoridades gubernamentales deben promover la reducción del índice de la brecha digital que existen en estas zonas.

Datos

Según el Informe Técnico N° 3 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de setiembre del 2023, el 56.9% de hogares del país disponen de Internet. El 79.1% en Lima Metropolitana, el 58.0% en el Resto urbano y el 21.1% en los hogares del Área rural.

INEI presenta los resultados de los hogares con acceso a computadora e Internet. Foto: INEI

Por otro lado, el 36.8% de hogares disponen de una computadora, por lo menos. El 55.6% en Lima Metropolitana, el 38.5% en el resto urbano y el 10.0% en los hogares rurales. De estas viviendas, en relación el número de computadoras que disponen, el 72.8% tiene una computadora, mientras que el 27.2% cuenta con dos o más.

En consecuencia, también es deber de las autoridades disminuir los porcentajes de la brecha digital presente en el Perú para eliminar equívocas percepciones sobre la capacidad del talento que hay en las regiones y se promueva el reclutamiento de personal en estas zonas.

