Resaltó que el 90% de los equipos como ascensores, escaleras mecánicas, sistemas de equipaje y de seguridad, ya fueron adquiridos. Muchos de ellos están en proceso de instalación o por arribar al país. La proyección al 2024 es concluir con toda la construcción de fierro y cemento de la esperada ciudad aeropuerto.

LEA TAMBIÉN: MTC dispuesto a realizar adenda para ampliar servicios en Aeropuerto Jorge Chávez

“Estamos trabajando bajo el concepto ORAT (Operation Readiness and Airport Transfer). Hay un equipo de especialistas de Alemania que está trabajando en establecer todos los protocolos para asegurar que el aeropuerto pueda iniciar operaciones a más tardar en enero 2025″, explicó.

De este modo, se apunta a comenzar con el periodo de prueba de los sistemas que albergará el nuevo terminal de pasajeros en junio del 2024.

“Se va a comenzar por sistemas y subsistemas. Esto significa que no solo lo que esté instalando LAP esté listo, sino también las distintas autoridades que tienen que operar en el nuevo terminal de pasajeros, con sus equipos y con la organización para ser parte de estas pruebas. Son ensayos de procesos, en los que se simularán la llegada de pasajeros, el abordaje de equipaje, los chequeos e inspecciones”, detalló.

En ese sentido, el ejecutivo mostró su preocupación por que no se nota un avance en la adquisición de los equipos de los órganos estatales que estarán en la nueva terminal de pasajeros como, por ejemplo, Migraciones, que necesita un sistema de control de pajeros, o Aduanas, que va requerir un equipo de inspección de maletas.

“Cada una de estas entidades públicas como Migraciones, Aduanas, Serfor o Indecopi, requieren de una serie de equipamientos y no hay procesos en marcha, ni tenemos conocimiento del personal que estará asignado al nuevo terminal para que participen en el periodo de pruebas”, advirtió.

Ante ello, planteó que desde el Estado se promueva la presencia de una entidad articuladora, que podría ser el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para brindar facilidades a estas entidades y asegurar que estén listas, junto a LAP, para las pruebas y así no alterar el inicio de operaciones del nuevo terminal, planeado para enero 2025.

“Nosotros vamos avanzar con el periodo de pruebas, ya que tenemos muchos procesos por probar. Nuestro programa [de actividades] no se detiene. Son ellos los que tienen que adecuarse a nosotros, a nuestro ritmo”, argumentó.

¿Corre riesgo el inicio de operaciones del nuevo terminal? El ejecutivo dijo que si no se tienen listas las áreas de Migraciones, Aduanas, entre otras, “cómo se va a poder operar”. “Nosotros vamos a estar listos. Sabemos que las autoridades están conscientes de ello y están trabajando en acelerar sus procesos de compra”, insistió.

LEA TAMBIÉN: Aeropuerto Jorge Chávez: Taxistas podrán ingresar sin acreditar solicitud de pasajero

Inversiones de terceros en ampliación

Salmón Balestra reveló que la inversión de terceros en la ampliación del Jorge Chávez sumará US$ 350 millones.

Este monto engloba US$ 270 millones en desembolsos de terceros para la parte externa del terminal (parque logístico, complejo hotelero, zona de carga aérea, planta de combustible, entre otros) y US$ 80 millones de inversión en retail y áreas comerciales al interior del terminal y cuya buena pro se dará a conocer la próxima semana.

Así, tras todo el proceso de licitación en marcha, que se calcula concluya a fines de este año, Salmón Balestra proyectó que hacia el 2024 las empresas con las que están cerrando contratos comiencen con el proceso de implementación.

A fines de este año se presentará ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) el plan maestro al 2041, que detallará cómo va a crecer la infraestructura aeroportuaria al termino de la concesión.

“Estamos trabajando el plan maestro con el objetivo de poder consolidar la visión que tenemos de ciudad aeropuerto. En ese concepto crece la terminal [de pasajeros] de acuerdo a cómo va creciendo la demanda. Arrancamos con 30 millones de pasajeros en 2025. Ese mismo año continúan las expansiones y a finales de 2025 estamos cerrando con 250,000 metros cuadrados construídos, con capacidad para 40 millones de pasajeros”, afirmó.

El nuevo terminal de pasajeros cuenta con capacidad para crecer modularmente, por lo que, la meta al término de la concesión es dejar un terminal “más grande”.

“No es que inauguremos el 2025 y la infraestructura se mantenga estática hasta el final de la concesión. Por el contrario, tiene que ir creciendo de manera gradual, acompañando el tráfico y [la demanda por] servicios. Por ejemplo, como parte del plan maestro estamos analizando la posibilidad de incorporar la movilidad eléctrica, específicamente un área reservada para que puedan operar los vehículos aéreos eléctricos”, señaló.

Ello implicará inversiones adicionales a las ya efectuadas por LAP. En 22 años que tiene de concesión la firma ha invertido US$ 1,631 millones.

Finanzas

La ampliación del aeropuerto Jorge Chávez demanda una inversión global de US$ 2,000 millones. De estos, US$ 1,250 fueron financiados por siete bancos internacionales. Salmón Balestra dijo que no se tiene previsto solicitar financiamiento adicional para terminar la ampliación del terminal capitalino.

“Desde el punto de vista financiero, está obra está absolutamente garantizada y hasta el momento estamos en plazo y en presupuesto. No se va a solicitar un préstamo adicional, ya que tenemos el dinero para llevar adelante la obra y para ponerla en ejecución”, afirmó.

Este año se movilizará entre 21.5 millones o 21.6 millones de pasajeros. Para el próximo, se estima llegar a los 23 millones. Para fines del 2025, con el nuevo terminal, se deberá alcanzar los 26 millones.

La menor llegada de pasajeros “no afecta la capacidad financiera de la empresa, ni los préstamos, ni la marcha de la ampliación”, resaltó el ejecutivo.

SOBRE EL AUTOR Karen Guardia Quispe Licenciada en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con 20 años de experiencia profesional. Laboró en medios de comunicación como TV Perú y Perú21. También ejerció en gremios como la SNMPE y SNI. Desde el 2016, es parte del diario Gestión.