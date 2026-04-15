En línea con la meta establecida para el 2026, los envíos peruanos arrancaron el año con un fuerte impulso. Solo en el primer bimestre, los datos del Mincetur muestran que las exportaciones peruanas sumaron US$ 17,767 millones, un crecimiento de 33.5% respecto a los primeros dos meses del 2025.

La clave es el precio de los minerales. Justamente, según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (ADEX), este resultado está asociado a los altos precios internacionales de los minerales, en particular del cobre y el oro, que siguen siendo el motor de la canasta exportadora peruana.

Solo en el primer bimestre, los datos del Mincetur muestran que las exportaciones sumaron US$ 17,767 millones, creciendo 33.5% más que en los primeros meses del 2025. (Imagen Adex)

¿Alcanzaremos el récord de exportaciones?

Si bien las exportaciones iniciaron el año con un buen desempeño, aún quedan dudas sobre si la evolución de los envíos podría verse afectada en los próximos meses debido a una serie de factores.

Para el presidente de ADEX, César Tello, es poco probable que en 2026 se repita la tasa de expansión del año pasado, cuando las exportaciones sumaron US$ 90,456 millones (21%).

“Debido a factores externos e internos, es poco probable que este año se iguale esta tasa. Por ello, Adex viene afinando la proyección de las exportaciones de este año”, comentó a Gestión.

Tello precisó que entre los riesgos que persisten están la alta dependencia de la minería, los sobrecostos logísticos, las brechas de infraestructura, los problemas de inseguridad y la volatilidad de los precios internacionales que afectan la competitividad en medio de un entorno marcado por conflictos geopolíticos.

Con ese escenario, indicó, se presionan al alza los precios de combustibles y fertilizantes, elevando los costos de producción y transporte, y afectando la competitividad.

Sin embargo, no es el único factor. El gerente de Estudios Económicos de la Sociedad de ComexPerú, Rafael Zacnich, apuntó que uno de los principales riesgos internacionales está asociado al menor crecimiento económico que alcanzaría China, el principal socio comercial del Perú y destino de aproximadamente el 75% de las exportaciones de cobre.

Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) indican que la economía mundial avanzaría por debajo de 3%, mientras que una economía clave como China crecería alrededor de 4.4% este año.

Una menor expansión de la economía china implicaría una reducción en la demanda por minerales, afectando directamente los ingresos por exportaciones. Esto podría agravarse por las tensiones con Estados Unidos, que viene amenazando con imponer aranceles del 50% a los productos chinos si proporcionan apoyo militar o armamento a Irán.

“Un escenario arancelario para principales productos o productos de intercambio entre China y Estados Unidos, haría que su dinamismo caiga aún más, quizás por debajo del 4%. Una pérdida de un punto de crecimiento en nuestro principal socio comercial repercutiría naturalmente en nuestra oferta exportable, nuestros valores de exportación y una menor demanda externa”, explicó.

Uno de los principales riesgos internacionales está asociado al menor crecimiento económico que alcanzaría China. (Foto: GEC)

Esta pérdida de dinamismo apuntó, repercute especialmente en las exportaciones peruanas de cobre y zinc. Aunque Zacnich consideró que los resultados de exportación que se tienen actualmente sí permitirían esperar un cierre de año dentro de la meta planteada por Mincetur, recordó que la minería representa casi el 60% de las exportaciones totales del país. Esto implicaría que de darse menores envíos mineros se podría terminar ajustando la proyección.

En paralelo, existen riesgos internos que podrían limitar el potencial exportador. El especialista de ComexPerú advirtió que la falta de ejecución de proyectos, especialmente en minería, podría impedir aprovechar el actual ciclo de precios altos.

“Hay proyectos mineros importantes que no se ejecutan por conflictos sociales, tramitología o falta de previsibilidad. Si no se destraban, podríamos no aprovechar los precios altos actuales”, indicó.

Además, el contexto político con el cambio de Gobierno generaría un nivel adicional de incertidumbre. Si bien no se espera un giro radical en la política comercial, sí existe preocupación por la continuidad de proyectos y la capacidad de gestión para cerrar brechas en infraestructura y competitividad.

En medio de esto, añadió, podrían terminar retrasándose inversiones clave no solo en minería, sino también en agroindustria.

Sectores en negativo, ¿podrían revertir caída?

Pese al avance del primer bimestre -impulsado principalmente por minería y agro- se observan caídas en siete de los 15 sectores analizados.

Entre los rubros exportadores que presentaron resultados negativos figuran la joyería (-78.5%), metalmecánica (-37.4%), confecciones (-11.9%), textil (-8.3%), hidrocarburos (-7.3%), minería no metálica (-7.1%) y varios (-0.9%).

“Las caídas recientes responden principalmente a la menor demanda internacional, en particular en el mercado estadounidense, que es el principal destino de las confecciones peruanas y el más determinante para su desempeño”, indicó Tello.

El representante de ADEX precisó que, en el caso de los textiles y la metalmecánica, si bien presentan una mayor diversificación de mercados, Estados Unidos sigue entre sus principales destinos, por lo que su evolución sigue siendo un factor relevante.

A ello, indicó, se suma la mayor competencia externa, especialmente de países asiáticos, así como los altos costos internos que afectan la competitividad, entre ellos los logísticos, laborales y de producción. En este contexto, añadió, no se prevé una caída sostenida de estos rubros este año, sino una recuperación gradual.