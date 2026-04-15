Para el 2026 el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) proyecta superar los US$ 100 mil millones en exportaciones, lo que supondría un nuevo récord histórico. (Imagen: Andina)
Para el 2026 el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) proyecta superar los US$ 100 mil millones en exportaciones, lo que supondría un nuevo récord histórico. (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

Luego de alcanzar un récord histórico en el 2025, este año el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) busca que el Perú logre superar los US$ 100 mil millones en exportaciones.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.