"Los nuevos encargados de gobernar el país recibirán a la nación en su mejor momento macroeconómico de los últimos diez años".  Foto: Andina
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Bruno Ghio
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A pesar de las repetidas crisis políticas, de la inseguridad ciudadana y del crecimiento desmedido de la minería informal, los nuevos encargados de gobernar el país recibirán a la nación en su mejor momento macroeconómico de los últimos diez años.

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