La empleabilidad no solo se construye con competencias técnicas. Se construye también con relaciones de confianza, con buena química – ojalá, calidez - y con la capacidad de trabajar bien con otros, especialmente con quien lidera nuestro trabajo. // Imagen creada con IA / composición G de Gestión
La empleabilidad no solo se construye con competencias técnicas. Se construye también con relaciones de confianza, con buena química – ojalá, calidez - y con la capacidad de trabajar bien con otros, especialmente con quien lidera nuestro trabajo. // Imagen creada con IA / composición G de Gestión
Únete a nuestro canal
Newsletter empleo
Ines Temple
Ines Temple

En los conversatorios que hago con ejecutivos en proceso de recolocación, suelo hacer una pregunta que siempre incomoda: ¿invitarías a tu jefe a cenar a tu casa?

TE PUEDE INTERESAR

Razones para el optimismo peruano, según Credicorp Capital
Más capital pero menos startups: las 3 cifras incómodas del Latin America VC Report 2026
Cuando el cargo ya no te define: diálogo entre un exgerente y un gerente en actividad
India, un socio estratégico para América Latina: oportunidades y desafíos a considerar

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.