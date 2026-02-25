Carlos José Pardo fue designado CEO de Visa Costa Rica en el 2025. (Foto: tomada de LinkedIn)
Carlos José Pardo fue designado CEO de Visa Costa Rica en el 2025. (Foto: tomada de LinkedIn)
Únete a nuestro canal
Newsletter empleo
Ani Lu Torres
mailAni Lu Torres

A los 42 años, el peruano Carlos José Pardo dirige Visa Costa Rica. Cuando eligió estudiar Administración casi por intuición, no pensó que podría llegar a ser CEO. “Lo que quería era un rol que me permitiera desarrollarme, aportar y hacer algo que me emocione”, dice a G de Gestión. Hoy pertenece a una generación bisagra: creció en lo analógico (recuerda con cariño el disquete que usaba en la universidad), lidera en lo digital (quiere a más Generación Z en su equipo), y toma decisiones en tiempo real, “muchas veces sin manual y en un entorno de mucha incertidumbre”, asegura.

TE PUEDE INTERESAR

Tenpo, los pasos de la primera fintech peruana con licencia bancaria completa en Chile
El tiburón de Shark Tank que ya invirtió en Perú: claves para una startup, según Marcus Dantus
Hapi, la startup fundada por peruanos que acerca Wall Street a los latinos: sus planes

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.