En la foto, la directora regional de Christie’s para Chile, Perú y Ecuador, una de las casas de subastas más importantes del mundo. Ratinoff ha participado en más de 200 subastas a la fecha. // Foto: Denise Ratinoff
Hay habilidades que tiene un martillero de arte consagrado que pueden ser la envidia de un empresario: sabe anticipar impulsos de compra, interpreta guiños y miradas, y puede cerrar una venta en menos de dos minutos. Denise Ratinoff, directora regional de Christie’s para Chile, Perú y Ecuador -una de las casas de subastas más importantes del mundo-, ha hecho de esa sensibilidad una herramienta profesional. Desde el estrado, ha dirigido 200 pujas millonarias. “Recuerdo que pude asistir a la subasta de la colección de David Rockefeller, que estaba valorizada en US$ 495 millones y terminó vendiéndose en US$ 900 millones”, cuenta.

