Ramesh Srinivasan, coautor de "The Journey of Leadership" y decano del programa de formación para CEOs de la firma, The Bower Forum, asegura que la duración promedio en el cargo de un CEO de una empresa Fortune 500 se ha reducido de seis a cinco años, el nivel más bajo registrado.

Los CEO ya no pueden permitirse liderar desde la cima de una torre de marfil. La figura del CEO imperial ha quedado desfasada. Ramesh Srinivasan, socio senior de McKinsey & Company y decano de The Bower Forum, lo tiene claro: el liderazgo actual exige agilidad, propósito y la capacidad de equilibrar decisiones estratégicas con las crecientes expectativas de la sociedad. En esta entrevista, el coautor del libro betseller The Journey of Leadership, quien estuvo en Lima, ofrece una pequeña hoja de ruta para los líderes que buscan impulsar el crecimiento sostenible.