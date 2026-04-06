ProInversión promueve un proyecto de Asociación Público-Privada (APP) para concretar su modernización. La iniciativa, que demandaría US$ 151 millones de inversión, acaba de entrar a su recta final. Se trata de una obra que interesa a empresarios, hoteles y ejecutivos en general por su potencial impacto en el turismo de reuniones, también conocido como “mice”.

Gestión pudo conocer detalles de los pasos que restan para hacer realidad la propuesta. Operadores internacionales con basta experiencia en esta clase de proyectos se “pelean” el proyecto en Lima.

Hay al menos 6 interesados

El último 23 de marzo, ProInversión comunicó dos noticias claves para concretar el proyecto. La versión final del contrato y las bases del concurso se publicaron para recibir comentarios hasta el 31 de marzo y 6 de abril, respectivamente.

Según pudo conocer Gestión, son 6 las empresas que han pagado el llamado “derecho de participación”. Este es una especie de ticket de entrada para participar formalmente del proceso de adjudicación de la APP, que en este caso será autofinanciada (100% recursos privados) y por una operación de 15 años.

De ese grupo, este diario pudo conocer el nombre de al menos la mitad de ellas. Estas son todas las que entregaron a ProInversión comentarios a la versión final del contrato, cuyo plazo de recepción venció el 31 de marzo.

¿De quiénes se trata? Dos son extranjeras y una peruana. La local es Exposistemas que, según su web, se considera “el pionero en el sector de exposiciones en el Perú con más de 40 años en la industria”. Exposistemas asegura tener la mayor capacidad de montaje para exposiciones en el país, incluyendo el mayor inventario de sistemas de construcción modular para realizar eventos en espacios mayores a 70,000 metros cuadrados. Como tal, han colaborado en la realización de cumbres conocidas, como el Perumin o la Expoalimentaria y otras en el propio LCC.

El Centro de Convenciones de Lima acoge grandes eventos. El último de ellos han sido los debates presidenciales 2026. Crédito: Jurado Nacional de Elecciones / YouTube.

Otro postor es el Grupo Heroica, compañía colombiana que se dedica la operación de recintos de eventos. En su portafolio está el Centro de Convenciones Cartagena de Indias, que existe desde 1978, pero opera Heroica desde 2010; y el Centro de Convenciones de Costa Rica, en sus manos al menos desde 2020.

El tercer interesado, y que fue el último en enviar comentarios a la versión final del contrato, es GL Events, según averiguó Gestión. Esta firma francesa es, del grupo, tal vez el jugador más grande a nivel internacional con interés en el LCC.

GL Events existe desde 1978, está presente en 20 países y tiene basta experiencia en la operación como mantenimiento de infraestructuras similares para la realización de eventos corporativos, feriales y deportivos. Esto incluye lugares tan diversos como Pekín (China), Bruselas (Bélgica) o Johannesburgo (Sudáfrica).

En la región también están presentes. Administran el Centro Metropolitano de Convenciones de Eventos de Santiago, Chile; y están involucrados en cuatro locaciones similares al LCC en Brasil, incluyendo Río de Janeiro y Sao Paulo.

Hay mes definido para la adjudicación

El pasado viernes 27 de diciembre, la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI) difundió un comunicado luego que su vicepresidente, César Candela, sostuviera una reunión con Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de ProInversión.

Como parte de los temas abordados, estuvo el proyecto del LCC. “Su adjudicación a cargo de ProInversión será en el mes de junio, lo que constituye una buena noticia para Lima, y el país en general, ya que contribuirá al fortalecimiento del turismo de negocios y a consolidar a a capital como un hub regional, en articulación con el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH)“, destacó el gremio.

De acuerdo con un portal de ProInversión, la adjudicación como tal se daría en el tercer trimestre de este año. Pero Gestión pudo conocer que la fecha exacta que proyecta la agencia es el 21 de julio, no junio como indicó la SNCI. El contrato se firmaría el 19 de octubre.

Así se vería el renovado Centro de Convenciones de Lima, tras su modernización. Foto: Proinversión.

Aunque las fuentes consultadas señalaron que hay dos factores que podrían estirar estos plazos. El primero es por pedido del mercado, que podría resultar de lo que hayan observado a la versión final del contrato. El otro es un límite fiscal: la falta de capacidad presupuestal de parte del Estado. Si bien es una APP autofinanciada, hay un compromiso estatal de reponer equipamiento.

Vale recordar que el LCC se inauguró en 2015, pero en enero del 2024 ProInversión relanzó la APP para su operación y mantenimiento, luego de recibir el encargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). En ese entonces se dijo que se adjudicaría en el primer trimestre del 2025, hecho que no ocurrió.

La necesidad de modernizar el LCC responde a que, aunque está operativo, sus 15,000 m2 de superficie neta no se usan en su total capacidad, al igual que las 18 salas de convenciones distribuidas en ocho niveles.

Potencial impacto turístico

A pesar de sus limitaciones actuales, el LCC es crucial para el turismo de reuniones en el Perú. Aparte de albergar los debates presidenciales 2026, ha sido lugar de otros grandes eventos en años recientes como el CADE Ejecutivos 2025 y la Cumbre de Líderes del APEC en 2024. Entre sus primeras cumbres estuvieron también reuniones del Banco Mundial y demás.

Una característica que diferencia al turista “mice” del regular es su capacidad de gasto. El último estudio que precisa ello es de junio del 2025 y fue publicado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Según el informe, un turista de reuniones extranjero gasta seis veces más que un turista nacional, especialmente en alojamiento y alimentación. En 2023, el gasto directo del turismo de reuniones representó S/ 776 millones y ha seguido creciendo: para mediados del 2025 ya era de S/ 1,235 millones.

Ello explicaría también porque, a pesar de que aún en cifras de visitantes el turismo extranjero en Perú no recupera sus niveles del 2019, los ingresos de divisas anuales no solo se recuperaron en 2024, sino que en 2025 fueron históricos con US$ 5,350 millones, la cantidad más alta desde 2004, cuando se empezó a llevar registro desde el Mincetur.

¿Cuál sería el rol del renovado LCC aquí? Si bien se proyecta descentralizar el turismo de reuniones en lugares como Arequipa o Cusco, Lima sigue liderando por su conectividad y diversidad de servicios que ofrece como capital, a diferencia de las limitaciones presentes en regiones, de acuerdo al mismo ministerio.