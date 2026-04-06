Según pudo conocer Gestión, son 6 las empresas que han pagado el llamado “derecho de participación” y competir por adjudicarse el proyecto de modernización. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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Fue la sede de los debates presidenciales 2026 y otros eventos de similar o mayor magnitud, pero no se usa a su total capacidad. Esa es la realidad hoy del Centro de Convenciones de Lima (LCC), que pronto podría cambiar.

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