Nueva Hoja de Ruta de Economía Circular impulsará 1200 millones de soles en turismo al 2030. Foto: Unsplash
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A su vez, este documento convierte al Perú en el primer país de la región con este instrumento.

La hoja de ruta, aprobada en el Decreto Supremo 003-2026-Mincetur, integra diferentes aristas como crecimiento económico, acción climática y competitividad en una sola agenda, consolidando al turismo como motor de la recuperación y del desarrollo territorial inclusivo.

“Se proyecta la generación de cerca de 31 mil nuevos empleos vinculados a actividades circulares dentro de la cadena de valor del turismo”, anunció el ministro.

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pero enfrenta el reto de crecer sin comprometer los recursos que sostienen su propio desarrollo.

Por el lado ambiental, Reyes Llanos añadió que se calcula la mitigación de unas 74 millones de toneladas de CO2 equivalente, así como la restauración y conservación de más de 2 millones de hectáreas de ecosistemas, patrimonio natural y cultural.

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“Estamos ante un hito que refleja el compromiso del país con la agenda 2030, con la acción climática y con la construcción de un modelo turístico más competitivo, resiliente e inclusivo”, señaló.

Cabe precisar que , respondiendo a la demanda de turismo responsable y abriendo nuevas oportunidades económicas.

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El documento surgió de un proceso técnico y participativo entre el sector público y privado, donde se fijaron lineamientos específicos para transformar el funcionamiento de la industria turística.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes Llanos, precisó que el turismo enfrenta el reto de crecer sin comprometer los recursos que sostienen su propio desarrollo. (Foto: Andina)
El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes Llanos, precisó que el turismo enfrenta el reto de crecer sin comprometer los recursos que sostienen su propio desarrollo. (Foto: Andina)

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