En el marco del feriado largo por Semana Santa, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) anunció la ejecución de aproximadamente 1,500 operativos a nivel nacional como parte del plan “Viaje Seguro”, con el objetivo de reforzar la fiscalización del transporte y prevenir accidentes en las carreteras.

Las acciones se desarrollarán en coordinación con diversas entidades y contemplan el despliegue de 900 inspectores en puntos estratégicos de la Red Vial Nacional y en terminales terrestres, donde se incrementa el flujo de pasajeros durante estas fechas.

Durante los operativos, el personal de Sutran realizará controles documentarios a vehículos de transporte de pasajeros, carga y también a unidades particulares. Entre los documentos exigidos figuran la autorización de transporte, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), el Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV) y la licencia de conducir vigente.

Además, se verificará el estado técnico de las unidades, incluyendo neumáticos, parabrisas y retrovisores, con el fin de garantizar condiciones mínimas de seguridad para la circulación.

Restricción en la Carretera Central

Como parte de las medidas por el incremento del tránsito, se aplicará una restricción temporal en la Carretera Central, desde el kilómetro 19 en Ñaña hasta el kilómetro 145 en Pucará. Esta disposición regirá en horarios específicos durante los días de mayor congestión.

La supervisión de esta medida estará a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP) en coordinación con Sutran.

Los operativos se ejecutarán de manera conjunta con la PNP, el Ministerio Público y unidades especializadas, como las encargadas de combatir la trata de personas. Asimismo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) participará verificando las condiciones laborales de los conductores.

Estas intervenciones buscan no solo garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, sino también reducir los riesgos en las vías durante el desplazamiento masivo de viajeros.

El plan “Viaje Seguro” se extenderá hasta el lunes 6 de abril. Según Sutran, durante la Semana Santa del año pasado se movilizaron más de 1 millón 370 mil pasajeros a nivel nacional.

Para este año, se proyecta un incremento de entre 6% y 8% en el número de viajeros, lo que anticipa una mayor presión sobre las carreteras y terminales terrestres del país.