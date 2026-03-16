La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), informó que tiene habilitada una plataforma digital para revisar el récord de infracciones de forma gratuita e inmediata, ello con la finalidad de facilitar los procesos de consulta de los administrados.

Para acceder a esta información, solo se necesita ingresar al siguiente enlace. Allí encontrarás un espacio para colocar la placa vehicular sobre la cual requiera hacer la consulta. Una vez ingresada, corresponde digitar el código Captcha que aparecerá en la plataforma. Le das clic a Buscar y de inmediato figurará la lista de infracciones registradas desde el 2016.

La otra modalidad de acceso es colocando en cualquier buscador de internet el siguiente enunciado: Récord de infracciones Sutran. El primer enlace lo llevará directamente a este servicio digital. El procedimiento que debe seguir a continuación es el mismo. Solo necesita el número de placa e ingresar el código Captcha registrado.

En ningún caso se solicita información adicional y el procedimiento no requiere costo alguno.

Es importante precisar que este servicio no considera las infracciones que se encuentran con deuda en cobranza coactiva.

En caso se necesite obtener el reporte de infracciones anteriores al año 2016, la solicitud debe ser presentada a través de la Mesa de Partes Virtual de la entidad.