El Ministerio de Transportes y Comunicaciones dispuso la restricción de circulación de vehículos de carga de más de 3.5 toneladas en la Ruta Nacional PE-22 (Carretera Central) durante los feriados de Semana Santa y Fiestas Patrias del 2026, en el tramo comprendido entre el kilómetro 19 (Ñaña) y el kilómetro 145 (centro poblado Pucará).

En el caso de Semana Santa, la restricción será desde las 20:00 horas del miércoles 01 de abril hasta las 08:00 horas del jueves 02 de abril de 2026. Asimismo, desde las 10:00 horas hasta las 20:00 horas del domingo 05.

Por otro lado, en Fiestas Patrias, la restricción será desde las 20:00 horas del viernes 24 de julio hasta las 08:00 horas del sábado 25 de julio. Luego, desde las 20:00 horas del sábado 25 de julio hasta las 08:00 horas del domingo 26 de julio de 2026.

Finalmente, desde las 12:00 horas hasta las 22:00 horas del miércoles 29 de julio.

De esta manera, la Policía Nacional del Perú, en coordinación con la Sutran, estará a cargo de las acciones de control en los puntos establecidos. Quedan exceptuados vehículos de emergencia, ayuda humanitaria y unidades destinadas a la habilitación de vías.

Las unidades vehiculares objeto de la restricción que se encuentren dentro de la vía en el horario de inicio, deben proseguir su circulación hasta salir del tramo restringido en un lapso no mayor a cinco horas, quedando prohibido su reingreso durante dicho periodo.

Asimismo, queda prohibido el estacionamiento de unidades vehiculares objeto de la restricción a los lados de la vía dentro del tramo restringido.

Finalmente, se exceptúa de la restricción a los vehículos de emergencia (unidades policiales, grúas, ambulancias, unidades de bomberos, entre otros) que se dirijan a la Carretera Central; vehículos que trasladen donaciones o ayuda humanitaria (medicamentos, materiales de construcción, ropa en general y calzado, entre otros); así como vehículos que transporten personal y/o maquinaria o equipo destinados a operaciones de liberación y/o habilitación de vías de comunicación terrestre en general, conforme a las coordinaciones que se hayan realizado con la Policía Nacional del Perú.