Un grupo de comunidades de Huancavelica mantiene bloqueado el tránsito en el sector del puente Rumichaca como parte de un paro indefinido para exigir el asfaltado definitivo de la carretera que conecta Santa Inés, Huancavelica y Rumichaca.

La medida es impulsada por el Comité Proasfalto, cuyos integrantes han colocado montículos de tierra en la vía, restringiendo el paso vehicular y afectando principalmente a los buses de pasajeros.

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Durante la noche, los manifestantes acordaron una tregua temporal que permitió, por aproximadamente una hora, el tránsito de buses con pasajeros vulnerables, entre ellos niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. Sin embargo, tras ese breve lapso, el bloqueo fue reinstalado y se retomaron las restricciones en la zona.

En el lugar, solo se permite el paso limitado de algunos camiones de carga, mientras decenas de transportistas permanecen varados. Los manifestantes, que pernoctan en la zona y reciben alimentos, han advertido que radicalizarán sus medidas si no son atendidos por las autoridades.

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Los dirigentes señalan que, pese a la declaratoria de emergencia por 180 días para intervenir la vía Libertadores, su demanda central sigue siendo el asfaltado integral de esta carretera clave, que conecta regiones como Huancavelica, Ica y Ayacucho. Además, exigen la instalación de una mesa de diálogo en la zona.

En tanto, efectivos de la Policía Nacional se encuentran desplegados en el área para resguardar el orden y brindar apoyo a los transportistas afectados. La protesta continúa sin una solución inmediata, a la espera de una respuesta del Ejecutivo.