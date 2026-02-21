Desde el pasado domingo por la tarde, el norte de California viene soportando una intensa tormenta invernal cuyos efectos, al llegar a este viernes 21 de febrero, todavía se sienten con fuerza en las carreteras, las comunidades de montaña y los servicios básicos, golpeando tanto a residentes como a muchas familias latinas que suelen viajar hacia la Sierra Nevada para trabajar, visitar a parientes o aprovechar la nieve en sus días libres. Aunque las autoridades ya habían advertido que el sistema se prolongaría hasta la mañana del jueves, el impacto acumulado sigue dejando múltiples restricciones y cierres, sobre todo en los pasos de montaña más utilizados para ir desde el área de la bahía de San Francisco y el Valle Central hacia la zona de Lake Tahoe. Si vives en California y estás pensando en manejar hacia el norte del estado, debes tener claro que la situación está lejos de volver a la normalidad: la combinación de nieve intensa, visibilidad casi nula, derrapes, caída de árboles y choques en cadena ha complicado seriamente la movilidad, por lo que la recomendación oficial se mantiene en una línea muy clara: posponer cualquier viaje que no sea esencial.

La California Highway Patrol (CHP) y el Departamento de Transporte (Caltrans) han reiterado que se deben retrasar o cancelar los desplazamientos no esenciales, en especial hacia las zonas de montaña de la Sierra. Si normalmente manejas por estos corredores para ir a trabajar, llevar a los niños a la nieve o visitar a la familia durante el fin de semana largo, este no es el momento: la prioridad es mantenerse a salvo y evitar quedar atrapado durante horas en la carretera.

California ha sido testigo de un clima frío y húmedo en los últimos días (Foto: AFP)

INTERESTATAL 80: CIERRES PROLONGADOS Y SIN FECHA CLARA DE REAPERTURA

La vía más afectada ha sido la Interstate 80 (I-80), una arteria clave que conecta el norte de California con Nevada y que muchas personas usan para ir de Sacramento o la bahía de San Francisco hacia Reno o el área de Lake Tahoe.

Actualmente:

Se han mantenido cierres para todas las combinaciones de tractores y semirremolques en amplios tramos entre la zona de Applegate (condado de Placer) y la frontera con Nevada, debido a derrapes y choques en serie.

I-80 ha permanecido cerrada en ambos sentidos sobre Donner Summit en distintos momentos de la semana, sin tiempo estimado de reapertura cuando las condiciones se vuelven críticas por spinouts y baja visibilidad.

La CHP de Truckee ha insistido en que, incluso cuando el cielo se ve despejado, la carretera sigue cubierta de hielo, por lo que no se debe confiar en lo que se ve “desde la ventana” antes de salir.

Las autoridades explican que el peso de la nieve ha provocado la caída de árboles y cables eléctricos, lo que dificulta aún más los trabajos para despejar la vía y mantenerla abierta de forma segura.

REQUISITOS DE CADENAS EN LA I-80

Cuando la carretera logra habilitar tramos de manera parcial, se aplican controles estrictos de cadenas (R-2):

Cadenas obligatorias para todos los vehículos.

Excepción únicamente para vehículos con tracción en las cuatro ruedas y neumáticos para nieve en las cuatro ruedas, siempre que lleven suficiente dibujo y se maneje a baja velocidad.

Para la comunidad hispana que se desplaza desde ciudades como Sacramento, Stockton, San José o incluso Los Ángeles para disfrutar de la nieve, es clave entender que sin cadenas no se podrá pasar, y que las multas y desviaciones pueden arruinar por completo el viaje.

AUTOPISTA 50: CIERRES ENTRE PLACERVILLE Y MEYERS

La U.S. Route 50 también ha sufrido cierres importantes, afectando a quienes suelen usar esta vía para llegar al sur de Lake Tahoe.

Tramo cerrado y con cierres intermitentes:

Desde Pointview Drive en Placerville hasta Meyers, en el condado de El Dorado, se han registrado cierres totales y parciales por choques y vehículos atorados en la nieve.

Durante la mañana del jueves, equipos de emergencia trabajaron en la recuperación de camiones que se salieron de la vía en zonas como Twin Bridges, reflejando lo delicadas que han sido las condiciones.

Controles de cadena vigentes:

Desde aproximadamente tres millas al este de Placerville hasta Meyers.

Aplican para todos los vehículos, salvo aquellos con tracción en las cuatro ruedas y neumáticos de nieve adecuados.

Si acostumbras subir por la 50 con la familia para ver la nieve o rentar cabañas durante el fin de semana, es fundamental revisar el estado de la carretera el mismo día del viaje, porque las condiciones cambian hora a hora.

OTRAS CARRETERAS CON RESTRICCIONES SEVERAS

El impacto no se limita a las grandes interestatales. Varias rutas estatales permanecen cerradas o bajo estrictos controles, afectando comunidades pequeñas donde también hay una fuerte presencia de trabajadores agrícolas y familias latinas.

Autopista 88

Cerrada por nieve en amplios tramos desde el área de Dew Drop (condado de Amador) hasta zonas cercanas a Picketts Junction, en el condado de Alpine.

Cadenas obligatorias en varios tramos montañosos cuando se habilita el paso limitado.

Autopista 89

Cierres en el área de Emerald Bay y otros puntos alrededor del lago Tahoe por nieve profunda y riesgo de avalanchas en las laderas cercanas.

Cadenas obligatorias en distintos segmentos, incluyendo zonas cercanas a Truckee y Luther Pass.

Autopista 267

Cierres por baja visibilidad entre el sur de Truckee y Kings Beach, una de las rutas clave para conectar con la orilla norte de Lake Tahoe.

Carretera 4

Cierres en el condado de Calaveras, a la altura de Arnold, en una zona donde muchos residentes dependen de una sola vía de acceso.

Sin fecha estimada de reapertura cuando se acumula nieve en gran altura y se suman árboles caídos.

Además, los controles de cadena se han extendido hacia el oeste, alcanzando zonas como Placerville, Meadow Vista, Penn Valley y otras comunidades de las estribaciones de la Sierra donde viven muchas familias trabajadoras hispanas.

ADVERTENCIA DE AVALANCHAS: PELIGRO ALTO EN LA SIERRA

Uno de los aspectos más delicados de esta tormenta ha sido el riesgo de avalanchas en la Sierra Nevada, un destino muy popular entre quienes practican esquí o snowboard, incluidos muchos jóvenes latinos de California. El martes se registró un hecho trágico: ocho esquiadores de travesía murieron y uno continúa desaparecido tras una avalancha en el condado de Nevada, cerca del área de Lake Tahoe, según la oficina del sheriff local, en lo que se ha descrito como la avalancha más mortal en la historia moderna del país vinculada al esquí.

El Sierra Avalanche Center mantiene vigente una advertencia de avalancha con nivel de peligro alto, al menos hasta la madrugada del viernes, por la combinación de fuertes nevadas, viento intenso y capas inestables de nieve acumulada en laderas empinadas. Si planeas actividades en montaña, incluso fuera de pistas en zonas de backcountry, lo más prudente es esperar a que las condiciones mejoren claramente, ya que una sola persona puede desencadenar un deslizamiento de grandes dimensiones.

Integrantes del equipo de rescate de esquí este en California (Foto: EFE)

CORTES DE ENERGÍA: MILES DE CLIENTES AFECTADOS

La tormenta también ha dejado sin electricidad a decenas de miles de usuarios de Pacific Gas and Electric Company (PG&E), con especial impacto en las comunidades de las estribaciones de la Sierra y zonas rurales del norte del estado.

Hasta la mañana del jueves, estos eran los reportes de cortes activos en la región, según cifras recientes de la compañía y autoridades locales:

Condado Clientes sin servicio Calaveras alrededor de 10,000 clientes sin electricidad. El Dorado entre 7,800 y más de 8,000 clientes afectados. Tuolumne más de 5,600 a 6,000 clientes sin luz. Amador más de 4,400 clientes sin servicio. Nevada entre 2,800 y más de 5,600 clientes afectados. Placer entre 1,400 y casi 5,000 clientes sin electricidad. Sierra alrededor de 600 a más de 700 clientes sin energía.

PG&E ha informado que los números se mantienen relativamente estables porque, mientras se restablece el servicio en algunas zonas, surgen nuevos cortes en otras a medida que sigue nevando y el viento tumba más árboles y postes. La empresa ha desplegado cuadrillas adicionales y, si el clima lo permite, está utilizando helicópteros, snowcats y vehículos especiales, e incluso personal con raquetas de nieve para acceder a áreas cubiertas de nieve profunda donde viven muchas familias que no tienen otra fuente de calefacción.

IMPACTO EN YOSEMITE: CIERRES Y RESTRICCIONES A VISITANTES

El mal tiempo también ha afectado al Yosemite National Park, uno de los destinos favoritos de muchas familias hispanas en California para escapadas de fin de semana y días festivos.

Las autoridades del parque han confirmado:

Cierre de todos los campamentos y de Curry Village al menos hasta la noche del jueves, debido a la nieve, árboles caídos y riesgo para los visitantes.

Cierres temporales en Big Oak Flat Road, una de las principales entradas al valle.

Clausura de la ruta peatonal hacia el mirador de Horsetail Fall por la baja visibilidad y las condiciones resbaladizas, justo en plena temporada en la que muchos fotógrafos y visitantes buscan el famoso efecto de “firefall”.

Se recomienda a los visitantes portar cadenas para neumáticos, revisar las condiciones del parque en línea antes de viajar y estar preparados para demoras significativas al entrar o salir del valle. Si estabas planeando un viaje familiar desde el centro o sur de California, es mejor considerar reprogramarlo y evitar quedar atrapado en medio de la tormenta.

RECOMENDACIONES CLAVE ANTES DE VIAJAR

Si necesitas desplazarte por el norte de California en estos días, ten en cuenta lo siguiente:

Verifica el estado de la carretera en tiempo real en las plataformas oficiales de CHP y Caltrans (como el sitio de condiciones de carreteras o la app QuickMap) antes de salir de casa.

Lleva cadenas incluso si tu vehículo es de tracción en las cuatro ruedas; en controles R-2 te las pueden exigir si tus llantas no cumplen con los requisitos.

Evita conducir de noche en zonas de montaña, donde la visibilidad se reduce aún más y es más difícil detectar hielo negro, ramas o rocas en la vía.

Mantén el tanque de combustible lleno y tu teléfono cargado, ya que los cierres inesperados pueden dejarte detenido durante horas.

Lleva agua, alimentos no perecibles, mantas, ropa extra y un kit básico de emergencia en caso de quedar detenido o sufrir un desvío prolongado.

La tormenta puede estar acercándose a su fin, pero sus consecuencias siguen presentes en las carreteras, en los servicios básicos y en los planes de viaje de miles de familias en California. En este momento, la prudencia no es exageración: es simplemente sentido común, especialmente si manejas con tu familia o viajas desde ciudades con gran comunidad latina como Los Ángeles, San Diego o el área de la bahía.