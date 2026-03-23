MTC alista obras en Chaglla. Foto: MTC
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Chaglla, en Huánuco, es la cuna de la y, hoy, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha puesto al distrito en la mira para conectar a esta zona clave para el país.

Intentar reducir, por fin, la brecha de infraestructura que aqueja a la ciudad es el objetivo. El viceministro de Transportes, Juan del Carmen Haro, sostuvo una reunión de trabajo con el alcalde distrital de Chaglla, Alejandro Carbajal, con el fin de articular esfuerzos y acelerar proyectos viales en la zona.

Durante el encuentro, se informó sobre los avances en el tramo II de la carretera Rancho – Panao – Rumichaca, cuyos estudios ya han sido concluidos y se encuentran a la espera de la liberación de predios para su ejecución.

Inversión pública: Fotocomposición: Perplexity, Mía Ríos, Diario Gestión
Inversión pública: Fotocomposición: Perplexity, Mía Ríos, Diario Gestión
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El MTC, agregó la cartera, brindará apoyo en la gestión de puentes de menores luces, a través de Provías Descentralizado, con el objetivo de mejorar la conectividad vial y facilitar el transporte en la zona.

En esa línea, también se acordó brindar asistencia técnica para la incorporación de vías al Sistema Nacional de Carreteras (SINAC), lo que permitirá fortalecer la articulación vial a nivel regional y nacional.

La “intervención” del MTC se vuelve clave si se toma en cuenta que entre el 2023-2025, el distrito recibió, en total, S/ 37.2 millones para proyectos, de los cuales ejecutó S/ 27.8 millones, es decir, dejó la cuarta parte de sus recursos sin uso.

Para este año, último periodo de la gestión municipal actual, Chaglla tiene S/ 5.2 millones a la fecha, de los que ya invirtió el 32.1% al 22 de marzo.

El viceministro de Transportes, Juan del Carmen Haro Muñoz, sostuvo una reunión de trabajo con el alcalde distrital de Chaglla, Alejandro Carbajal Durán. Foto: MTC
El viceministro de Transportes, Juan del Carmen Haro Muñoz, sostuvo una reunión de trabajo con el alcalde distrital de Chaglla, Alejandro Carbajal Durán. Foto: MTC

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