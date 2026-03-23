El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) declaró en emergencia el servicio de transporte terrestre en la Ruta Nacional PE-28 A, conocida como Vía Los Libertadores, con el objetivo de intervenir de manera inmediata en los sectores que presentan afectaciones y garantizar condiciones adecuadas de transitabilidad.

La medida, oficializada mediante Resolución Ministerial en el marco del Decreto Legislativo N° 1704, comprende el tramo que conecta San Clemente (Pisco) con Ayacucho, una vía clave para la conectividad en la zona sur del país.

De acuerdo con informes técnicos de Provías Nacional y áreas especializadas del sector, se han identificado puntos específicos de la vía que requieren atención prioritaria, debido a:

Condiciones geodinámicas propias de la zona

Asentamientos y deformaciones en la plataforma vial

Procesos de erosión que han afectado sectores puntuales

Estas situaciones vienen siendo monitoreadas y forman parte de la evaluación técnica que sustenta la declaratoria.

La declaratoria de emergencia tendrá una vigencia de 180 días calendario, periodo en el cual se ejecutarán acciones orientadas a la recuperación de la infraestructura y la mejora de las condiciones de tránsito.

Para ello, Provías Nacional y la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes están facultados a realizar intervenciones directas o mediante contratación, priorizando los tramos que requieren atención inmediata.

El MTC precisó que, en el marco de la normativa vigente, estas acciones se desarrollan sin afectar el esquema de concesión existente, permitiendo la intervención del Estado para asegurar la continuidad del servicio.