El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Dirección de Seguridad Vial y el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, presentó los resultados del “Informe de Conductas de Riesgo en Vehículos M1 en Lima Metropolitana”.

El estudio se centró exclusivamente en la observación de tres conductas de riesgo en conductores de vehículos de categoría M1: el uso del teléfono móvil durante la conducción, el no uso del cinturón de seguridad y el sobrepaso del semáforo en luz roja.

Para ello, se realizó la observación directa de 6,030 personas a bordo de vehículos particulares y de transporte de personas, en siete intersecciones de alto flujo vehicular de la capital y en tres franjas horarias de mayor circulación.

Entre los principales hallazgos se identificó que el 6.3% de los conductores utilizaba el celular en la mano mientras conducía, porcentaje que se incrementa significativamente en conductores jóvenes. En el grupo de 18 a 25 años, esta conducta alcanza el 19.4%, lo que equivale a uno de cada cinco conductores de este grupo etario.

Asimismo, el informe evidenció que el 12.1% de conductores no respetó la luz roja del semáforo, una conducta de alto riesgo asociada a colisiones en intersecciones y a siniestros con consecuencias graves.

En relación con el uso del cinturón de seguridad, el estudio identificó brechas importantes dentro del vehículo. Mientras el 95.8% de conductores utilizaba cinturón, el porcentaje disminuye a 81.9% en copilotos y se reduce considerablemente en los asientos traseros, donde solo el 2.7% de pasajeros lo utiliza.

Durante la presentación del informe, el viceministro de Transportes, Juan Haro, destacó que los resultados evidencian la persistencia de conductas de riesgo en la conducción diaria y subrayó la importancia de reforzar acciones de prevención y fiscalización basadas en evidencia.

“Este informe constituye una línea de base fundamental para orientar nuestras políticas públicas, fortalecer la labor policial y diseñar campañas de comunicación más efectivas, enfocadas en cambiar comportamientos”, señaló.