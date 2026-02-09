El MTC emitirá en las próximas horas una resolución directoral mediante la cual se darán a conocer las especificaciones técnicas. (Fuente: El Peruano)
Única Nacional de Rodaje.

En ese marco, indicó que el MTC emitirá en las próximas horas una Resolución Directoral mediante la cual se darán a conocer las especificaciones técnicas de la Placa Única Nacional de Rodaje las cuales brindarán condiciones de seguridad.

“Esta decisión es el resultado de un trabajo articulado y de una serie de reuniones lideradas por el MTC, que permitieron destrabar de manera inmediata una solución concreta y urgente en favor de miles de usuarios que esperaban una respuesta efectiva”, expresó a través de un comunicado.

No adquirir ni utilizar placas de procedencia ilegal

Finalmente exhortó a la ciudadanía a no adquirir ni utilizar placas de procedencia ilegal, recordando que dicha conducta constituye una infracción grave que genera responsabilidades administrativas, civiles y penales.

