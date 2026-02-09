El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que, en los próximos días, los conductores de vehículos menores podrán tramitar la Placa Única Nacional de Rodaje.

En ese marco, indicó que el MTC emitirá en las próximas horas una Resolución Directoral mediante la cual se darán a conocer las especificaciones técnicas de la Placa Única Nacional de Rodaje las cuales brindarán condiciones de seguridad.

“Esta decisión es el resultado de un trabajo articulado y de una serie de reuniones lideradas por el MTC, que permitieron destrabar de manera inmediata una solución concreta y urgente en favor de miles de usuarios que esperaban una respuesta efectiva”, expresó a través de un comunicado.

No adquirir ni utilizar placas de procedencia ilegal

Finalmente exhortó a la ciudadanía a no adquirir ni utilizar placas de procedencia ilegal, recordando que dicha conducta constituye una infracción grave que genera responsabilidades administrativas, civiles y penales.