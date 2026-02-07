El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó un decreto supremo que incorpora disposiciones excepcionales al Reglamento de la Placa Única Nacional de Rodaje, con el objetivo de garantizar la continuidad del sistema de identificación vehicular a nivel nacional frente a situaciones extraordinarias como el actual desabastecimiento de placas.

La norma se sustenta en la Ley N.° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, que orienta la acción del Estado a la satisfacción de las necesidades de los usuarios y al resguardo de la seguridad vial, la salud y la protección de la comunidad.

En ese marco, el MTC, como órgano rector del sector, tiene competencia para regular y fortalecer los sistemas de control vehicular en el país.

El Reglamento de la Placa Única Nacional de Rodaje, aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 017-2008-MTC, regula este elemento esencial de identificación durante la circulación por las vías públicas.

La norma permitirá emitir placas bajo especificaciones técnicas temporales en casos de desabastecimiento o interrupciones en la cadena de suministro. (Foto: MTC)

Su adecuado funcionamiento es clave para la fiscalización del tránsito, el control vehicular y un transporte más ordenado y seguro.

DISPOSICIONES EXCEPCIONALES ANTE CONTINGENCIAS

El decreto supremo incorpora la Décima Disposición Complementaria Final, que faculta al MTC, de manera excepcional, a aprobar especificaciones técnicas temporales para la emisión de placas cuando se presenten circunstancias que generen una imposibilidad material en su entrega.

Entre estos supuestos se consideran el desabastecimiento de insumos, interrupciones en la cadena de suministro, situaciones de emergencia u otros eventos similares que afecten el normal funcionamiento del sistema de identificación vehicular.

Las disposiciones excepcionales no generarán costos adicionales para los usuarios y tendrán vigencia limitada al periodo de contingencia. (Foto: Giancarlo Ávila/@photo.gec)

LEA TAMBIÉN: Puerto de Paita es la principal salida de la palta peruana fresca para la exportación

CONDICIONES Y ALCANCE DE LA MEDIDA

Las medidas excepcionales deberán ser aprobadas mediante resolución directoral por la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal y cumplir condiciones mínimas.

Entre ellas, no generar costos adicionales para los usuarios, garantizar la seguridad y correcta identificación del vehículo y contar con una vigencia estrictamente limitada al periodo necesario para superar las circunstancias que las motivaron.

Con esta disposición, el MTC busca asegurar la continuidad del servicio público de identificación vehicular y mantener operativo el sistema de placas incluso en escenarios extraordinarios, contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad vial y la protección de los usuarios.