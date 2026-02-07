El MTC aprobó un decreto supremo para garantizar la continuidad del sistema de placas vehiculares a nivel nacional.
El MTC aprobó un decreto supremo para garantizar la continuidad del sistema de placas vehiculares a nivel nacional.
Únete a nuestro canal
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, con el objetivo de garantizar la continuidad del sistema de identificación vehicular a nivel nacional frente a situaciones extraordinarias como el actual desabastecimiento de placas.

La norma se sustenta en la Ley N.° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, que orienta la acción del Estado a la satisfacción de las necesidades de los usuarios y al resguardo de la seguridad vial, la salud y la protección de la comunidad.

En ese marco, el MTC, como órgano rector del sector, tiene competencia para regular y fortalecer los sistemas de control vehicular en el país.

La norma permitirá emitir placas bajo especificaciones técnicas temporales en casos de desabastecimiento o interrupciones en la cadena de suministro. (Foto: MTC)
La norma permitirá emitir placas bajo especificaciones técnicas temporales en casos de desabastecimiento o interrupciones en la cadena de suministro. (Foto: MTC)
LEA TAMBIÉN: Línea 2: MTC quiere adelantar entrega de obra, pero hay una “limitante”

Su adecuado funcionamiento es clave para la fiscalización del tránsito, el control vehicular y un transporte más ordenado y seguro.

DISPOSICIONES EXCEPCIONALES ANTE CONTINGENCIAS

Entre estos supuestos se consideran el desabastecimiento de insumos, interrupciones en la cadena de suministro, situaciones de emergencia u otros eventos similares que afecten el normal funcionamiento del sistema de identificación vehicular.

Las disposiciones excepcionales no generarán costos adicionales para los usuarios y tendrán vigencia limitada al periodo de contingencia. (Foto: Giancarlo Ávila/@photo.gec)
Las disposiciones excepcionales no generarán costos adicionales para los usuarios y tendrán vigencia limitada al periodo de contingencia. (Foto: Giancarlo Ávila/@photo.gec)
LEA TAMBIÉN: Puerto de Paita es la principal salida de la palta peruana fresca para la exportación

CONDICIONES Y ALCANCE DE LA MEDIDA

Las medidas excepcionales deberán ser aprobadas mediante resolución directoral por la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal y cumplir condiciones mínimas.

Entre ellas, no generar costos adicionales para los usuarios, garantizar la seguridad y correcta identificación del vehículo y contar con una vigencia estrictamente limitada al periodo necesario para superar las circunstancias que las motivaron.

Con esta disposición, el MTC busca asegurar la continuidad del servicio público de identificación vehicular y mantener operativo el sistema de placas incluso en escenarios extraordinarios, contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad vial y la protección de los usuarios.

TE PUEDE INTERESAR

MTC: funcionarios que firmaron contratos con empresas chinas no fueron nombrados por gobierno Jerí
Cartera de proyectos G2G bajo la mira del MEF y MTC: está en “evaluación técnica”
MTC: empresas de telefonía deben brindar llamadas y mensajes gratuitos en emergencias

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.