El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) recordó a la población que las empresas operadoras de telefonía tienen la obligación de brindar servicios de llamadas y mensajes gratuitos a los ciudadanos ubicados en zonas afectadas por una situación de emergencia.

Estas situaciones de emergencia pueden ser las ocasionadas por sismos, lluvias intensas, maremotos, huaicos e inundaciones, entre otras, refirió el MTC en una nota de prensa.

Según el Decreto Supremo N° 051-2010-MTC, una vez que el Instituto Nacional de Defensa Civil comunica la ocurrencia de una emergencia, el operador de telefonía fija y/o móvil deberá activar de forma inmediata las llamadas y mensajes de texto (SMS) gratuitos en las zonas afectadas.

LEA TAMBIÉN: MTC establece nuevo esquema de descuento de puntos por curso de seguridad vial

Este servicio gratuito debe estar activo y disponible por un periodo mínimo de 48 horas siguientes de comunicada la emergencia. El MTC, en coordinación con Defensa Civil, podrá determinar la extensión o reducción de dicha vigencia, en función a la naturaleza de la emergencia.

Además, el MTC recordó que las llamadas de los usuarios de telefonía fija, teléfonos públicos y servicios móviles, a los números de emergencia 105 (PNP), 115 (Defensa Civil), 116 (bomberos), 118 (guardacostas) y 119 (mensajería de voz) son gratuitas y no generan cargos de interconexión.

“En el caso del número 119, las empresas operadoras aseguran que el servicio de mensajería de voz esté disponible entre las distintas redes”, acotó el sector.

Comunicación permanente

El MTC indicó que mantiene comunicación permanente con operadoras y con Osiptel, a través del Centro de Operaciones de Emergencias Sectorial (COES), a fin de garantizar el funcionamiento del Sistema de Comunicaciones de Emergencia y asegurar el restablecimiento de los servicios públicos de telecomunicaciones.

Para consultar el estado de las emergencias en el sector, los ciudadanos pueden consultar el mapa interactivo del MTC disponible en el siguiente enlace: clic aquí.