Llamadas de emergencia. (Foto: Difusión)
Llamadas de emergencia. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) recordó a la población que las empresas operadoras de telefonía tienen la obligación de brindar servicios de llamadas y mensajes gratuitos a los ciudadanos ubicados en zonas afectadas por una situación de emergencia.

Según el Decreto Supremo N° 051-2010-MTC, una vez que el Instituto Nacional de Defensa Civil comunica la ocurrencia de una emergencia, el operador de telefonía fija y/o móvil deberá activar de forma inmediata las llamadas y mensajes de texto (SMS) gratuitos en las zonas afectadas.

LEA TAMBIÉN: MTC establece nuevo esquema de descuento de puntos por curso de seguridad vial

Este servicio gratuito debe estar activo y disponible por un periodo mínimo de 48 horas siguientes de comunicada la emergencia. El MTC, en coordinación con Defensa Civil, podrá determinar la extensión o reducción de dicha vigencia, en función a la naturaleza de la emergencia.

Además, el MTC recordó que las llamadas de los usuarios de telefonía fija, teléfonos públicos y servicios móviles, a los números de emergencia 105 (PNP), 115 (Defensa Civil), 116 (bomberos), 118 (guardacostas) y 119 (mensajería de voz) son gratuitas y no generan cargos de interconexión.

“En el caso del número 119, las empresas operadoras aseguran que el servicio de mensajería de voz esté disponible entre las distintas redes”, acotó el sector.

Comunicación permanente

El MTC indicó que mantiene comunicación permanente con operadoras y con Osiptel, a través del Centro de Operaciones de Emergencias Sectorial (COES), a fin de garantizar el funcionamiento del Sistema de Comunicaciones de Emergencia y asegurar el restablecimiento de los servicios públicos de telecomunicaciones.

Para consultar el estado de las emergencias en el sector, los ciudadanos pueden consultar el mapa interactivo del MTC disponible en el siguiente enlace:

TE PUEDE INTERESAR

MTC pide a Contraloría intervenir en contratación del sistema de videovigilancia en buses
AAP responsabiliza al MTC por desabastecimiento de placas para motos y mototaxis
MTC anuncia que publicarán decreto para que licencias de mayor nivel se obtengan en menor tiempo
Desabastecimiento de placas: AAP dice que el MTC ya tiene la solución en sus manos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.