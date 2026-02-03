El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) culminó el proceso de transferencia de funciones en materia de licencias de conducir a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), marcando un hito en el fortalecimiento de la gestión local y en el proceso de descentralización del Estado.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 040-2026-MTC/01.02, a través de la cual el sector transfirió al Gobierno Regional Metropolitano de Lima dos importantes competencias.

La primera corresponde a las autorizaciones portuarias, así como a las licencias y permisos para la prestación de servicios portuarios marítimos, fluviales y lacustres. La segunda está vinculada a la emisión de licencias de conducir.

Con esta decisión, la comuna limeña contará con la facultad plena para gestionar directamente la emisión de licencias de conducir de clase A, tanto para conductores particulares como profesionales, incluyendo la evaluación de conocimientos y habilidades de manejo, bajo los estándares técnicos y normativos establecidos por el MTC.

Según lo dispuesto en la resolución, el ministerio realizará las acciones administrativas necesarias para la transferencia de bienes y del acervo documentario relacionado con estas funciones, de acuerdo con las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).

La Dirección General de Autorizaciones en Transportes del MTC precisó que esta transferencia permite cerrar una brecha pendiente en Lima Metropolitana y garantiza una gestión más cercana y eficiente del proceso de emisión de brevetes, a través del Sistema Nacional de Conductores (SNC), administrado por el propio sector.

“El cumplimiento de este hito es el resultado de una gestión técnica rigurosa orientada a una descentralización efectiva que empodere a las autoridades regionales”, señaló el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera.

Con esta acción, el MTC concluye la transferencia del proceso de emisión de licencias de conducir de clase A a todos los gobiernos regionales del país, consolidando una reforma orientada a mejorar la atención al ciudadano y fortalecer la autonomía regional con responsabilidad y estándares técnicos claros.