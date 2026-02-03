El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, informó que su cartera está preparando un decreto supremo como solución ante el desabastecimiento de placas de motocicletas en el país.

El funcionario precisó que esta medida excepcional asegurará la continuidad y buen funcionamiento del sistema de identificación vehicular.

Asimismo, con el fin de encontrar soluciones a esta situación, también fueron convocados representantes de la Asociación Automotriz del Perú, la SUNARP, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, así como representantes del gremio de transportistas y de motociclistas.

“Tenemos un proyecto de Decreto Supremo que establece medidas excepcionales para solucionar este problema. Esta norma permitirá contar con placas completamente seguras y abastecer de manera inmediata a los usuarios”, señaló el ministro durante su presentación ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso.

Finalmente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) reiteró que su objetivo es garantizar el abastecimiento de placas para motocicletas mediante un proceso de concesión público y transparente.