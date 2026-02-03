MTC alista decreto supremo ante el desabastecimiento de placas para motos. | Composición EC: Andina / Gémini
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

ante el desabastecimiento de placas de motocicletas en el país.

El funcionario precisó que

Asimismo, con el fin de encontrar soluciones a esta situación, también fueron convocados representantes de la Asociación Automotriz del Perú, la SUNARP, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, así como representantes del gremio de transportistas y de motociclistas.

“Tenemos un proyecto de Decreto Supremo que establece medidas excepcionales para solucionar este problema. Esta norma permitirá contar con placas completamente seguras y abastecer de manera inmediata a los usuarios”, señaló el ministro durante su presentación ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso.

Finalmente, mediante un proceso de concesión público y transparente.

El MTC reiteró que su objetivo es garantizar el abastecimiento de placas para motocicletas mediante un proceso de concesión público y transparente. (Foto: Andina)
El MTC reiteró que su objetivo es garantizar el abastecimiento de placas para motocicletas mediante un proceso de concesión público y transparente. (Foto: Andina)

