Los principales gremios de motociclistas del país sostienen una reunión con el jefe del Gabinete, Ernesto Álvarez, en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), con el objetivo de plantear modificaciones a la normativa que restringe la circulación de motocicletas en zonas declaradas en estado de emergencia.

El encuentro, inicialmente programado para la 1:00 p.m., se adelantó y comenzó alrededor de las 12:30 p.m., con la participación de asociaciones como la Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú y Voces Unidas del Motociclismo.

Entre los principales puntos figura la eliminación de la restricción que prohíbe el traslado de dos personas en una motocicleta en jurisdicciones bajo estado de emergencia. Los representantes sostienen que la medida no resulta eficaz para enfrentar delitos como la extorsión y el sicariato, y que, por el contrario, afecta a miles de usuarios que utilizan este medio de transporte para actividades laborales y familiares.

Otro tema abordado es la crisis en la emisión de placas para motocicletas. Según indicaron, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) había anunciado la implementación de nuevas placas con chip, además de cambios en las dimensiones y el color -de celeste a blanco-; sin embargo, la medida aún no se concreta.

Los gremios también advirtieron que actualmente no se están entregando placas celestes debido a que el Estado habría dejado de adquirirlas, lo que ha generado un desabastecimiento. Esta situación, señalaron, obliga a muchos motociclistas que tramitan su primera placa a recurrir al mercado informal.

Representantes del sector cuestionan la prohibición de circular con dos ocupantes en zonas en estado de emergencia y advierten crisis en la emisión de placas. (Foto: GEC)

Asimismo, plantearon la eliminación de la restricción que obliga a las motocicletas a circular únicamente por el carril derecho, al considerar que esta disposición pone en riesgo la seguridad de los conductores.

Cabe recordar que el pasado 20 de enero se publicó el decreto supremo que establece la prohibición de trasladar dos ocupantes en motocicleta en zonas bajo estado de emergencia. La norma contempla multas que van desde S/ 660 hasta S/ 1,320 en caso de reincidencia, además de la reducción de 50 puntos en el récord del conductor por la primera infracción y 60 puntos por la segunda.

La reunión en la PCM se produce en medio de críticas del sector, que exige una revisión integral de la medida y soluciones inmediatas al problema del abastecimiento de placas.