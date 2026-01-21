Las multas por infringir la norma que prohíbe la circulación de dos personas adultas en una moto comenzaron a aplicarse desde hoy 21 de enero en Lima Metropolitana y el Callao. Los infractores deberán pagar S/ 660, y si son reincidentes la multa será de S/ 1,320. Sin embargo, ¿hay excepciones? Conoce qué dice la Policía de Tránsito.

El director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Humberto Alvarado López, precisó que esta falta está tipificada como una infracción muy grave (M-41) y que la sanción se aplica durante la vigencia del estado de emergencia en Lima y Callao, e incluye el descuento de 50 puntos en el récord del conductor.

En declaraciones a la agencia Andina, Alvarado aclaró que la multa recae sobre el conductor intervenido, aunque el propietario del vehículo también es considerado responsable solidario.

LEA TAMBIÉN: Fijan multa en caso dos personas circulen en una moto

¿Hay excepciones?

Respecto a las posibles excepciones, el general indicó que el decreto no establece de manera expresa situaciones diferenciadas, ya que la prohibición se refiere específicamente a dos adultos a bordo de una motocicleta de las categorías L1 y L3.

No obstante, señaló que la Policía viene realizando una interpretación extensiva de la norma para analizar casos puntuales, como el traslado de menores de edad, siempre que éstos estén debidamente identificados.

“Vamos a valorar esas condiciones con criterio de discrecionalidad, porque también debemos prevenir que menores sean utilizados para encubrir actos delictivos”, sostuvo.

El jefe de Tránsito también precisó que las motocicletas eléctricas, en su mayoría, no están comprendidas dentro de esta prohibición debido a su cilindraje, aunque igualmente están sujetas a verificación conforme al Reglamento Nacional de Tránsito.

Estas declaraciones las brindó durante un operativo de fiscalización realizado esta mañana por la PNP en la avenida Tomás Valle, en el distrito de San Martín de Porres, en el límite con Independencia.

Señaló que los operativos serán inopinados, descentralizados y en distintos horarios, con apoyo de las unidades operativas de tránsito en toda Lima Metropolitana.

Según explicó el general Alvarado, estas intervenciones se ejecutan tras una etapa previa de “marcha blanca” y sensibilización, y servirán para evaluar los alcances y el impacto de la norma en la seguridad ciudadana.

¿Qué dicen los motociclistas?

Durante el operativo, varios motociclistas intervenidos expresaron su desacuerdo con la medida. Uno de ellos señaló que la restricción afecta actividades cotidianas como llevar a un familiar al trabajo o a un centro de estudios y consideró que no será efectiva para combatir la delincuencia.

“Un delincuente va a delinquir igual, con o sin norma. Esto nos complica a los que usamos la moto para trabajar”, manifestó.

Otro conductor opinó que la regulación es drástica e injusta para quienes trasladan a sus hijos o familiares, y cuestionó que se generalice a todos los motociclistas.

“No porque vayan dos personas en una moto significa que son delincuentes”, comentó tras ser sometido a un control de identidad.

La Policía Nacional reiteró que estas acciones forman parte de nuevas estrategias orientadas a reducir los índices delictivos y que los resultados de la medida serán evaluados conforme avancen los operativos durante el estado de emergencia.