Este miércoles 21 de enero comenzarán las multas para quienes infrinjan la prohibición de dos personas viajando a bordo de una motocicleta en zonas declaradas en estado de emergencia, anunció el general Humberto Alvarado López, director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Alvarado sostuvo que, tras un periodo de marcha blanca, la Policía Nacional iniciará la fiscalización efectiva con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y reducir delitos como el sicariato y la extorsión, frecuentemente cometidos con el uso de motocicletas.

“Estamos en una etapa de sensibilización y comunicación, pero a partir del miércoles 21 (de enero) ya serán aplicables las sanciones pecuniarias. Esperamos la colaboración de la ciudadanía porque la seguridad es tarea de todos”, señaló el alto mando policial durante un operativo informativo realizado en San Isidro.

Indicó que, de acuerdo con la norma, la infracción por primera vez será sancionada con una multa de S/ 660, equivalente al 12% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente en 2026, además de la acumulación de 50 puntos en el récord del conductor.

Agregó que, en caso de reincidencia, la multa se incrementará a S/ 1,320 (24 % de la UIT) y se sumarán 60 puntos, sanción que incluso puede derivar en la suspensión de la licencia de conducir.

El general Alvarado explicó que esta disposición se aplicará de manera estricta en las zonas bajo estado de emergencia y que la Policía de Tránsito desplegará operativos permanentes a través de sus unidades descentralizadas en Lima norte, sur, centro y este.

Añadió que el objetivo no es recaudar multas, sino prevenir hechos criminales y proteger a la población.

El decreto también establece que el propietario del vehículo o la empresa de transporte podrá ser considerado responsable solidario si la motocicleta se encuentra registrada a su nombre, asumiendo la sanción correspondiente.

Durante los operativos informativos de esta mañana, efectivos policiales entregaron volantes explicativos a motociclistas para dar a conocer los alcances de la norma.

Si bien algunos conductores expresaron su preocupación por el impacto de la medida en el traslado familiar, la Policía reiteró que se trata de una disposición excepcional, enmarcada en el actual estado de emergencia, y que su cumplimiento será clave para mejorar la seguridad vial y ciudadana.