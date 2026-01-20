A partir de este miércoles 21 de enero, la Policía Nacional del Perú (PNP) comenzará a imponer sanciones a los motociclistas que circulen con dos personas a bordo en zonas declaradas en estado de emergencia, informó el general Humberto Alvarado López, director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial.

El alto mando policial precisó que la primera infracción será sancionada con una multa de S/ 660, equivalente al 12 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), además de 50 puntos en el récord del conductor; mientras que, en caso de reincidencia, la sanción se incrementará a S/ 1,320 (24 % de la UIT) y 60 puntos, lo que incluso podría derivar en la suspensión de la licencia de conducir.

LEA TAMBIÉN: AAP responsabiliza al MTC por desabastecimiento de placas para motos y mototaxis

Por su parte, Rafael Rivera, especialista legal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), explicó que la infracción entra en vigencia durante la prórroga del estado de emergencia, que rige desde el 20 de enero.

El especialista dijo a Andina que la prohibición de dos personas en una motocicleta no es nueva, ya que fue establecida en octubre del año pasado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Sin embargo, aclaró que recién con el Decreto Supremo N° 002-2026-MTC, publicado el 15 de enero del 2026 por el MTC se establecieron la infracción y la sanción, ya que antes no existía una consecuencia legal.

Cabe indica que, si bien la norma entra en vigencia el 20 de enero, la PNP recién comenzará a aplicar las multas al día siguiente, es decir el miércoles 21 de enero, según indicó el general Alvarado.

Al respecto, explicó que, tras un periodo de marcha blanca, la Policía Nacional iniciará la fiscalización efectiva con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y reducir delitos como el sicariato y la extorsión, los cuales suelen cometerse utilizando motocicletas.

“Estamos en una etapa de sensibilización y comunicación, pero a partir del miércoles 21 ya serán aplicables las sanciones pecuniarias. Esperamos la colaboración de la ciudadanía, porque la seguridad es tarea de todos”, señaló durante un operativo informativo realizado en San Isidro.

Esta disposición se aplicará de manera estricta en todos los distritos de Lima Metropolitana y el Callao, donde el estado de emergencia fue prorrogado por 30 días calendario, a partir del 20 de enero de 2026, mediante el Decreto Supremo N.º 006-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano. Para ello, la Policía de Tránsito desplegará operativos permanentes en Lima norte, sur, centro y este.

El general Alvarado aclaró que el objetivo de la medida no es recaudar multas, sino prevenir hechos criminales y proteger a la población.

El decreto establece que el propietario del vehículo o la empresa de transporte podrá ser considerado responsable solidario si la motocicleta se encuentra registrada a su nombre.

Finalmente, el especialista legal del MTC indicó que la infracción no se limita únicamente a las motocicletas, sino que se aplica a todas las restricciones de tránsito dispuestas durante un estado de emergencia.