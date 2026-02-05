El puerto de Paita es la principal salida de la palta peruana para la exportación, por cuanto en el año 2025, a través de este terminal se movilizaron 20,834 TEUs de palta fresca, lo que representó el 33.81% del total nacional exportado, destacó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“Estas cifras reflejan un desempeño vinculado a las mejoras en la capacidad operativa, la eficiencia en el despacho de carga y el cumplimiento de los estándares exigidos por el comercio global”, destacó el MTC.

Asimismo, indicó que a través de su entidad adscrita, la Autoridad Portuaria Nacional (APN), impulsó la modernización del Terminal Portuario de Paita, operado por Terminales Portuarios Euroandinos (TPE).

La optimización de la infraestructura y de los servicios portuarios en beneficio de la cadena logística del comercio exterior ha posicionado a este terminal como un punto estratégico de embarque para la palta peruana con destino a mercados internacionales.

“La mejora continua de la infraestructura portuaria permite que productos como la palta lleguen a más destinos en condiciones competitivas, fortaleciendo la conexión del país con los principales mercados y respaldando el esfuerzo de los productores”, destacó el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera.

La articulación entre el Estado y los operadores portuarios contribuye a consolidar una logística eficiente para el sector agroexportador, facilitando el flujo de mercancías y reforzando la posición del Perú en el intercambio comercial global.