Puerto de Paita. (Foto: Andina)
Puerto de Paita. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El puerto de Paita es la principal salida de la palta peruana para la exportación, por cuanto en el año 2025, a través de este terminal se movilizaron 20,834 TEUs de palta fresca, lo que representó el 33.81% del total nacional exportado, destacó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

destacó el MTC.

Asimismo, indicó que a través de su entidad adscrita, la Autoridad Portuaria Nacional (APN), impulsó la modernización del Terminal Portuario de Paita, operado por Terminales Portuarios Euroandinos (TPE).

LEA TAMBIÉN: Palta Hass: Cultivemos anticipa alza de volumen por nuevas áreas productivas

La optimización de la infraestructura y de los servicios portuarios en beneficio de la cadena logística del comercio exterior ha posicionado a este terminal como un punto estratégico de embarque para la palta peruana con destino a mercados internacionales.

“La mejora continua de la infraestructura portuaria permite que productos como la palta lleguen a más destinos en condiciones competitivas, fortaleciendo la conexión del país con los principales mercados y respaldando el esfuerzo de los productores”, destacó el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera.

La articulación entre el Estado y los operadores portuarios contribuye a consolidar una logística eficiente para el sector agroexportador, facilitando el flujo de mercancías y reforzando la posición del Perú en el intercambio comercial global.

TE PUEDE INTERESAR

Precio de la palta cae más de 19% en EE.UU. antes del Super Bowl
Palta Hass: Cultivemos anticipa alza de volumen por nuevas áreas productivas
De Chincha a Asia: Grupo Juan Ruiz impulsa palta todo el año y prueba con arándano

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.