El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) exhortó a la Asociación Automotriz del Perú (AAP) a garantizar un abastecimiento permanente y sin interrupciones de placas vehiculares para la categoría L, que comprende motocicletas y vehículos menores, en cumplimiento de los compromisos asumidos en el contrato vigente.

La exigencia se da en el marco del convenio suscrito entre ambas entidades y busca evitar que los usuarios resulten afectados por eventuales faltantes. En ese contexto, el MTC solicitó formalmente a la AAP, a través del Oficio N.° 003-2026-MTC/17, que informe sobre el stock disponible de placas azules de seis dígitos y remita un plan de contingencia inmediato que permita atender cualquier escenario de desabastecimiento, conforme a lo estipulado en el acuerdo.

El ministerio precisó que la suspensión temporal de la implementación de la Placa Única Nacional de Rodaje con chip, prevista hasta el 30 de noviembre de 2026, responde a criterios técnicos y a la necesidad de salvaguardar los intereses de los usuarios del sistema .

Asimismo, descartó que la AAP no haya tenido conocimiento previo de esta situación. Indicó que, desde diciembre, la asociación fue informada del contexto técnico y económico, así como de la decisión de la Sunarp de mantener el esquema de codificación actualmente vigente.

Nuevas acciones

Ante una eventual demora en la normalización del suministro, el MTC anunció el inicio de un nuevo proceso administrativo y logístico que contempla una supervisión más estricta y la evaluación de alternativas para asegurar la provisión continua de placas. Este plan incluye la verificación rigurosa del cumplimiento del plan de contingencia por parte de la AAP y el análisis de todas las opciones previstas en el marco normativo para evitar perjuicios a los ciudadanos.

El MTC reiteró que su prioridad es proteger a los usuarios mediante un sistema eficiente, competitivo y transparente, en resguardo de los intereses de la población.

MTC exige a la AAP garantizar abastecimiento de placas y anuncia nuevo proceso de control para asegurar continuidad del servicio. Foto: MTC.

Lo que advirtió la AAP

La posición del MTC se da luego de que la AAP advirtiera públicamente un posible desabastecimiento de placas para motocicletas y trimotos, tras la postergación de la entrada en vigencia de las nuevas placas de siete dígitos. Según el gremio, la publicación del DS 021-2025-MTC y la RD 0034-2025-MTC/18 —que aplazan la aplicación de las placas Mercosur hasta noviembre de 2026— obliga a retomar el uso de placas azules de seis dígitos, lo que habría paralizado la producción y distribución por al menos 16 semanas.

En un comunicado previo, la AAP señaló que esta situación podría afectar a más de 150,000 usuarios y sus familias a nivel nacional. Su gerente general, Jaime Graña, sostuvo que el sector se encuentra en riesgo de colapso y solicitó al MTC una reunión urgente para evaluar alternativas que mitiguen los impactos sociales y económicos derivados de la decisión.