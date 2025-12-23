El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) puso en funcionamiento el túnel Ollachea, una infraestructura ubicada en el distrito del mismo nombre, ubicada en la provincia Carabaya, Puno.

Se prevé que el túnel beneficiará a más de un millón de personas y reforzará la seguridad y fluidez del tránsito en el corredor vial de la carretera IRRSA Sur Tramo 4.

Esta obra fue ejecutada por Intersur Concesiones SA y demandó una inversión de US$ 100 millones.

El viceministro de Transportes, Juan Haro Muñoz, indicó que los productores puneños ahora podrán movilizar ahora sus mercancías con mayor eficiencia, dado que el túnel “impulsa el comercio y abre nuevas oportunidades para Carabaya, Puno, y toda la macrorregión sur“.

El moderno túnel ha sido reconocido con el Récord Guinnes por atravezar aguas geotérmicas de temperatura muy elevada. Foto: MTC

El túnel Ollachea recibió el récord Guinnes en la categoría ‘Aguas geotérmicas de temperatura muy elevada atravesadas por un túnel vehicular’ debido a las condiciones geológicas complejas —como la presencia de aguas termales de hasta 70 °C— presentadas en su construcción.

Vale acotar que este túnel posee un centro de monitoreo y control equipado con tecnología de última generación para supervisar las operaciones y sistemas de seguridad en pro de la circulación de vehículos.