El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó el Decreto Supremo N° 007-2026-MTC,que modifica el Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil para que los pasajeros conozcan con claridad los costos de sus vuelos, como la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA), impuestos, tasas y otros cargos.

Puntualmente, en la norma se ha alterado el literal f del artículo 232.

Cargos y formas de pago

La norma establece que las aerolíneas deberán informar a los pasajeros, desde el momento en que realizan la reserva, el precio del pasaje y cómo se compone. Es decir, el valor neto del transporte aéreo y, de corresponder, los impuestos, tasas, cargos u otros costos autorizados que forman parte .

Asimismo, en aquellos casos en que alguno de estos conceptos no esté incluido en el precio del pasaje, el contrato de transporte aéreo deberá consignar los mecanismos de pago disponibles, a fin de que los usuarios cuenten con la información necesaria para cumplir con el abono de manera oportuna.

Esta medida permitirá fortalecer la transparencia en la información que reciben los usuarios del servicio de transporte aéreo, en concordancia con los estándares internacionales y con las disposiciones de la Comunidad Andina relacionadas con los derechos de los pasajeros.

Del mismo modo, contribuirá a evitar retrasos en los vuelos y congestiones innecesarias en los aeropuertos, los mismos que pueden generarse cuando los pasajeros deben efectuar pagos adicionales directamente en las terminales aéreas.

