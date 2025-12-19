A través de un comunicado, tres aerolineas alertaron el efecto que tendría la TUUA en las inversiones y en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.| Foto: Freepik
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

A poco más de una semana de iniciado el cobro de la internacional, tres de las principales aerolíneas del país advirtieron que ya se están afectando rutas, inversión y operación en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH).

Según un comunicado emitido por los ejecutivos de Latam Perú, JetSmart y SKY Airlines Perú, el cobro iniciado por , concesionario del AIJCH, “está afectando la demanda, la competitividad del terminal limeño, y las decisiones de inversión y operación de sus compañías”.

Cabe recordar que el cobro de la TUUA de transferencia (nacional y doméstica) están establecidas en una adenda al contrato de concesión firmada en el 2013. Si bien LAP ha sustentado la pertinencia del cobro, las aerolíneas han mostrado su posición contraria, lo que ha llevado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) intentar encontrar una solución.

¿Vuelas pronto? Paga AQUÍ la TUUA de transferencia en el aeropuerto Jorge Chávez | Foto: Andina
LEA TAMBIÉN: IATA: TUUA es una “locura” que dañaría el desarrollo del Jorge Chávez como hub

¿Lo que dicen los CEO de las aerolíneas contra la TUUA?

Manuel Van Oordt, CEO de , indicó que este sobrecosto para pasajeros en tránsito impacta directamente rutas con alta participación de viajeros en conexión -entre 70% y 80% en algunos casos- lo que coloca a Lima en desventaja frente a Bogotá y Panamá.

Este escenario, afirmó, está llevando a reevaluar un plan de inversiones por unos US$ 1,500 millones para los próximos cinco años, que incluía cerca de 30 aviones nuevos y entre 20 y 30 rutas adicionales desde Lima.

Como primera medida, la compañía anunció la cancelación de seis rutas internacionales, lo que implica tres aviones menos basados en el país y una reducción inmediata de alrededor de US$ 150 millones en inversión”, sostuvo.

Van Oordt advirtió que la tarifa también compromete el crecimiento de vuelos domésticos pues la flota proyectada estaba diseñada para operar de manera complementaria rutas internacionales y nacionales, utilizando los mismos aviones y tripulaciones.

Manuel Van Oordt, CEO de Latam Perú.
A su vez, Estuardo Ortiz, CEO y fundador de , afirmó que cada dólar adicional en el precio del pasaje puede frenar la demanda, en especial en mercados donde millones vuelan por primera vez.

Cuando una política pública encarece volar, no impacta a las aerolíneas: impacta directamente a quienes dejan de volar”, señaló.

Estuardo Ortiz, CEO regional de JetSmart.
Por su parte, José Raúl Vargas, gerente general de , sostuvo que las decisiones regulatorias y tarifarias desalineadas con la realidad regional pueden convertir al aeropuerto en un cuello de botella, afectando rutas, frecuencias y la competitividad del país.

José Raúl Vargas, Gerente General de SKY en Perú.
