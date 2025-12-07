La Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), que agrupa a a las principales aerolíneas que operan en Perú, se manifestó nuevamente en contra del cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia, que inició el día de hoy.

Al respecto, vía un comunicado, el gremio indicó que, a pesar de que solo se aplicará el cobro a pasajeros internacionales, la AETAI advirtió del impacto que tendrá ello en el transporte aéreo que usará el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH).

“Este cargo –que empezó a aplicar el concesionario Lima Airport Partners (LAP) desde este domingo 7 de diciembre– afectará directamente a los pasajeros, encarecerá las conexiones y reducirá la competitividad aérea del país. Además, afecta directamente a los pasajeros peruanos -con menos vuelos y destinos directos-, internacionales y al turismo en general", indicaron.

Al respecto, la AETAI saludó la disposición del presidente José Jerí, como del resto de autoridades involucradas en el asunto, por buscar alternativas para reducir el impacto del cobro de esta tarifa en los pasajes aéreos.

Sin embargo, indicaron que no haber logrado su eliminación tendrá consecuencias nefastas en el tráfico aéreo del país, donde el AIJCH es clave. Así, según el gremio, “diversos análisis técnicos” ya han dimensionado cuál sería el peso de la TUUA de transferencia en el rubro.

“Aplicar esta tarifa limitará el crecimiento del tráfico internacional a cerca del 3% anual. Por el contrario, su eliminación permitiría triplicar dicho crecimiento (9% anual), fortaleciendo la posición del Perú como centro regional de conexiones aéreas y flujo turístico”, estimaron.

De acuerdo a AETAI, otros hubs regionales como Bogotá y Ciudad de Panamá le sacan ventaja al Perú ahora, a partir del cobro de la TUUA de transferencia.

Entre los atractivos que ofrecen están una mayor cantidad de destinos, menores tiempos de conexión y la no exigencia de tarifas similares, lo que habría permitido que su tráfico sea considerablemente superior al de Perú en la última década.

“Es lamentable ver cómo, al optar por este camino, nos alejamos más de la posibilidad de competir. Respetuosamente, pedimos la intervención directa del Presidente y la Cancillería Peruana sobre este asunto que involucra el interés nacional”, agregó el gremio.