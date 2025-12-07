Según el gremio, “diversos análisis técnicos” ya han dimensionado cuál sería el peso de la TUUA de transferencia en el rubro. Foto: MTC.
Según el gremio, “diversos análisis técnicos” ya han dimensionado cuál sería el peso de la TUUA de transferencia en el rubro. Foto: MTC.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Al respecto, vía un comunicado, el gremio indicó que, a pesar de que solo se aplicará el cobro a pasajeros internacionales, la AETAI advirtió del impacto que tendrá ello en el transporte aéreo que usará el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH).

“Este cargo –que empezó a aplicar el concesionario Lima Airport Partners (LAP) desde este domingo 7 de diciembre– afectará directamente a los pasajeros, encarecerá las conexiones y reducirá la competitividad aérea del país. Además, afecta directamente a los pasajeros peruanos -con menos vuelos y destinos directos-, internacionales y al turismo en general", indicaron.

LEA TAMBIÉN: Ositrán definió lo que se tendrá que pagar por la TUUA de transferencia: Conozca la tarifa

Al respecto, la AETAI saludó la disposición del presidente José Jerí, como del resto de autoridades involucradas en el asunto, por buscar alternativas para reducir el impacto del cobro de esta tarifa en los pasajes aéreos.

Así, según el gremio, “diversos análisis técnicos” ya han dimensionado cuál sería el peso de la TUUA de transferencia en el rubro.

“Aplicar esta tarifa limitará el crecimiento del tráfico internacional a cerca del 3% anual. Por el contrario, su eliminación permitiría triplicar dicho crecimiento (9% anual), fortaleciendo la posición del Perú como centro regional de conexiones aéreas y flujo turístico”, estimaron.

LEA TAMBIÉN: IATA: Tarifa de conexión eliminaría oportunidad del Jorge Chávez de competir con Panamá y Bogotá

De acuerdo a AETAI,

Entre los atractivos que ofrecen están una mayor cantidad de destinos, menores tiempos de conexión y la no exigencia de tarifas similares, lo que habría permitido que su tráfico sea considerablemente superior al de Perú en la última década.

“Es lamentable ver cómo, al optar por este camino, nos alejamos más de la posibilidad de competir. Respetuosamente, pedimos la intervención directa del Presidente y la Cancillería Peruana sobre este asunto que involucra el interés nacional”, agregó el gremio.

TE PUEDE INTERESAR

Pasajeros deberán pagar TUUA de conexión en el Jorge Chávez desde el domingo 7 de diciembre
¿Cuánto pagarás por la TUUA de transferencia en el aeropuerto de Lima? Descúbrelo aquí
Ositrán considera que no se perderá competitividad por aplicar TUUA de transferencia

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.