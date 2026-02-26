La Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) para pasajeros en conexión nacional comenzaría a cobrarse en abril, luego de permanecer suspendida. Así lo confirmó Juan José Salmón, gerente general de Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

“Ninguna empresa puede ser sostenible si una proporción importante de sus clientes no paga por los servicios que recibe”, explicó Salmón.

Como se recuerda, la TUUA de transferencia doméstica, es decir, para pasajeros que quieren ir de una región a otra pasando por el aeropuerto Jorge Chávez, es de US$ 6.32 por pasajero (sin IGV). Esta tarifa fue cuestionada por distintos actores, por lo que se suspendió hasta llegar a un punto medio con el Gobierno.

En este contexto, Salomón confirmó que se mantendrá suspendida hasta marzo justamente mientras se afinan detalles de la adenda con el Gobierno el que asumiría la mitad del valor.

La TUUA para conexiones internacionales es de US$ 11,86 (con IGV)

MODALIDADES DE PAGO DE LA TUUA DISPONIBLES

LAP también realiza un cobro, acorde a una adenda del 2013 de su contrato, para los pasajeros de transferencia internacional. La TUUA internacional es de US$ 10.05, sin IGV, y ya está vigente desde diciembre del año pasado.

Los pasajeros en transferencia representan una porción significativa del tráfico y han venido creciendo en los últimos años. En el caso de vuelos internacionales, este grupo equivale al 46% de los pasajeros que salen del aeropuerto, mientras que en 2025 representaron en promedio el 36% y en 2024 el 31%.

LAP detalló que existen tres formas de pago de la TUUA de transferencia: a través del portal web, en módulos dentro del aeropuerto y mediante agentes móviles ubicados en los pasillos.

Actualmente, cerca del 25% de los pasajeros utiliza la plataforma digital y puede efectuar el pago incluso antes del viaje. Sin embargo, la mayoría aún paga en el aeropuerto.

Solo en febrero se registraron aproximadamente 356,000 pasajeros en transferencia, de los cuales 217,000 realizaron el pago de forma presencial. La empresa busca aumentar el uso del canal digital para agilizar el proceso.

TUUA de origen. La concesionaria enfatizó que la TUUA de origen —la que pagan quienes inician su viaje en Lima— ya está incorporada en el precio del pasaje, mientras que la de transferencia no lo está porque las aerolíneas decidieron no incluirla.

LAP, concesionario del Aeropuerto Jorge Chávez , es el encargado de recaudar la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto.

IMPACTO OPERATIVO Y EXPERIENCIA DEL PASAJERO

La empresa aseguró que el proceso de cobro no ha generado retrasos significativos ni pérdida de vuelos. El 90% de las transacciones se completa en unos 10 minutos, y en horas pico puede extenderse hasta 15 minutos.

Pese a ello, reconoció que la experiencia podría mejorar si la tarifa se integrara directamente al boleto aéreo, como ocurre en otros aeropuertos del mundo.

Encuestas realizadas por LAP indican que muchos pasajeros no reciben información suficiente por parte de las aerolíneas sobre este cobro, lo que genera incomodidad al tener que realizar el pago de manera presencial durante la conexión.