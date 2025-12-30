Recientemente, las aerolíneas, a través de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), advirtieron a Gestión una caída a doble dígito de pasajeros en tránsito por cobro de TUUA. Sin embargo, el Consejo Internacional de Aeropuertos América Latina y Caribe (ACI-LAC) tiene otra mirada sobre la tarifa: no sería un factor determinante para que los viajeros opten por hacer sus vuelos de conexión en otros hubs regionales.

Aunque las aerolíneas sostienen que el cobro de US$ 11.86 afectaría la competitividad del terminal frente a otros aeropuertos como los de Panamá o Bogotá, el presidente de la ACI-LAC, Javier Echevarne, desestimó que el cargo vaya a tener impacto en el tránsito aéreo en el terminal peruano.

La TUUA de transferencia para pasajeros en conexión que se cobra desde hace casi un mes en el Jorge Chávez sigue causando conflicto entre aerolíneas y el aeropuerto. | Foto: Andina

“Introducir tarifas de conexión es algo normal a nivel global por parte de los aeropuertos y eso no lo hace más o menos competitivo. Al final, realmente lo que importa es lo que cuesta el billete aéreo de un punto a otro”, comentó a Gestión.

De hecho, aseguró que, aunque el monto no es igual que en Lima, también existe una tarifa de conexión en Brasil y un cobro similar en Panamá.

Recordó que en grandes aeropuertos internacionales aplican cobros similares: en Madrid (España) la tarifa de transferencia es 16 euros, en París (Francia) asciende a 19, mientras que en Frankfurt (Alemania) es de unos 18.70 euros.

Pero, a diferencia de lo que ocurre en otros aeropuertos del mundo, la tarifa en Lima se está cobrando directamente al viajero, pues las aerolíneas se han negado a incorporarla en el precio del boleto .

¿Menor impacto?

Echevarne sostuvo que la TUUA en realidad tendría un impacto marginal frente a la verdadera variación que experimentan los boletos aéreos por factores internos de las aerolíneas.

Por ejemplo, para un vuelo entre Lima y Miami la variación de precios podría ser: US$ 1,188 en estos días, pero US$ 764 en enero.

“Son 1.56 veces de diferencia entre lo que se cobra. ¿Por qué nos estamos preguntando si es que la tarifa de conexión va a hacer una diferencia o no?”, señaló.

Por ello, el representante de ACI-LAC reiteró que el cobro de los poco más de US$ 11 es “totalmente negligible”, especialmente cuando algunas compañías aéreas cobran más de US$ 30 solo por elegir asiento en el vuelo.

Consideró prematuro asociar cancelaciones anunciadas por algunas aerolíneas como Latam Airlines a la implementación del cobro pues aún no se está viendo un efecto de la tarifa que comenzó a aplicarse desde hace menos de un mes.

“Me parece un poco atrevido decir que por la tarifa de conexión se va a eliminar un vuelo que todavía no se está operando”, indicó.

El gremio de aeropuertos afirmó que el cobro de la TUUA es insignificante frente a las variaciones de precios de boletos que aplican las aerolíneas. (Imagen: Andina)

¿Hay opciones para cambiar la TUUA?

Echevarne reiteró que el cobro de la TUUA cuenta con sustento contractual y regulatorio pues se acordó en una adenda entre el concesionario Lima Airport Partners (LAP) y el Estado, lo que forma parte del marco de seguridad jurídica que requieren las inversiones aeroportuarias.

Pero ¿sería posible un ajuste en la tarifa de conexión? Actualmente se viene cobrando la TUUA para viajeros de conexión internacional, mientras que la de conexión nacional aún se negocia.

Las últimas declaraciones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) a Gestión mencionan la posibilidad de que el Gobierno compense a LAP con ingresos adicionales no previstos si se modifica la tarifa. El representante de ACI-LAC se mostró de acuerdo con la necesidad de una compensación para cumplir con la seguridad jurídica del contrato.

“Si esos retornos que estaban contemplados a través de la TUUA no se dan, deberán de ser compensados de otra manera. Es muy importante para que el Perú sea considerado como un socio serio a la hora de llevar a cabo inversiones”, sostuvo.

Una opción, indicó, tal como ya había deslizado el Gobierno, es que el Estado renuncie a la parte que le corresponde de esa tarifa. Del cobro de la TUUA nacional más de 50% iría a LAP y otro 46% al Estado.

“Una opción podría ser que el Estado no se quede con una parte de esa tarifa. Probablemente sea complicado desde el punto de vista jurídico y hay otras muchas opciones. Habrá que evaluar las maneras de compensar”, refirió.

Finalmente, Echevarne afirmó que Lima mantiene condiciones sólidas para consolidarse como un hub regional por su ubicación geográfica, pero señaló que el desarrollo del hub depende, en última instancia, de las aerolíneas pues son ellas las que deciden programar vuelos con conexión.