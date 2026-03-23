El tránsito en la Carretera Central se encuentra bloqueado por la caída de una fuerte nevada, que se registró por varias horas desde la tarde del domingo 22 hasta las primeras horas de hoy lunes 23 de marzo, y por el caos vehicular que se presenta en la zona.

La concesionaria Deviandes informó que la nevada comenzó a precipitarse desde las 17:00 horas del domingo, entre los kilómetros 123 al 130, a la altura de Ticlio.

En su portal de Alerta sobre el estado de las vías, actualizado a las 07:10 horas de hoy, la Sutran confirma que el tránsito en la Carretera Central, entre los kilómetros 123 y 130, se encuentra interrumpido.

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Desde las 18:30 horas del domingo la nevada se intensificó, obligando a cerrar el tránsito esa importante vía. Cientos de vehículos formaron una larga fila debido a este evento natural.

En su mensaje, difundido en sus cuentas en redes sociales, recomendaba a los transportistas que manejen con cuidado para evitar accidentes.

A pesar de los esfuerzos de la concesionaria que desplegó maquinaria pesada (cargadores frontales) para habilitar el pase de los vehículos de manera rápida, la fluidez vehicular se vio interrumpida por el factor humano. Conductores de diversos vehículos particulares invadieron el carril contrario, generando un embotellamiento de magnitud crítica que impidió el avance de las unidades de limpieza.

A las 05:00 horas de hoy lunes se informó que los puntos críticos se ubican en Morococha y Abra Anticona (Ticlio), a más de 4,000 metros sobre el nivel del mar. En la zona se aprecia a un gran número de vehículos que no pueden continuar su ruta, entre ellos buses de transporte interprovincial.